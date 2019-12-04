ABD'de iki kız arkadaşın, geçirdikleri trafik kazasının hemen ardından çektiği video, akıllarda durgunluk yarattı. Videonun TikTok'ta yayınlanması, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, platforma yüklenen ilginç ve anlamsız videolarla bilinen bir mecra. TikTok'ta bugüne dek gerek Türkiye gerek diğer ülkelerden yüklenmiş olan sayısız video gördük. Ancak sizlerle şimdi paylaşacağımız TikTok videosu, dünyada ilk ve tek. Dilerseniz hemen gelin bu olayın detaylarına bakalım.

ABD'nin Pelsilvanya eyaletinde yaşanan olayda, ilk bakışta iki kız arkadaşın araç içinde çektiği bir videoyu görüyoruz. Ancak videonun birkaç saniye ilerlemesinden sonraysa ilginç bir detay görüyoruz. Bu detay, TikTok videosu çeken kızların aslında baş aşağı olduğunu gösteriyor. Videonun ilerleyen saniyelerinde ise bu TikTok videosunun bir trafik kazasının hemen sonrasında çekildiği anlaşılıyor.

Yaşanan bu garip olay, 16 Kasım'da gerçekleşmiş ancak bu video şu sıralar viral hale gelmiş durumda. Bu durumun nasıl bir çılgınlık olduğunu anlamak fazlasıyla zor ancak en azından genç kızların ağır yaralarının olmaması sevindirici bir durum. Videoyu çeken genç kız daha sonraki videolarında, yaşanan bu trafik kazası nedeniyle sadece birkaç eziğinin olduğunu açıkladı.

Videoyu çeken 16 yaşındaki Katie Cornetti'nin açıklamalarına göre bu video, yaşanan kazadan sonra sağlık ekiplerini beklerken çekilmiş. Ancak videonun viral hale gelmesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüş durumda.

İşte viral hale gelen o TikTok videosu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, trafik kazasından sonra çekilmiş olan bu TikTok videosunun herhangi bir sorun teşkil etmediğini söylüyorlar. Ancak bu düşüncenin karşı tarafında bulunan sosyal medya kullanıcıları ise bu videonun, TikTok'un aslında ne kadar bağımlılık yapan bir platform olduğunu gösterdiğini söylüyorlar. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Bu olaydaki sorun TikTok'la ilgili değil mi yoksa TikTok, insanları bir şekilde kendisine bağımlı mı yapıyor?