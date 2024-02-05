TMSF, önümüzdeki günlerde ilginç bir ihale gerçekleştirecek. Tasfiye hâlindeki Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv'e ait lüks mü lüks araçlar, bu ihalede satışa sunulacak. Bentley ve Porsche gibi otomobiller, yeni sahiplerini bulacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), önümüzdeki günlerde bir dizi ihale yapacağını açıkladı. Bu ihalelerde, çeşitli firmalara ait mallara ilişkin satışlar gerçekleştirilecek. Buraya kadar her şey normal ancak Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv isimli firmadan satışa çıkarılacak araçlar, bu haberimizin konusu olmayı başardı.

Tasfiye hâlinde olan Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv için açılan ilana baktığımızda lüksün ötesine geçen araçların satılacağını görüyoruz. 22.02.2024 tarihinde gerçekleştirilecek satışlarda Mercedes-Benz'den tutun da Porsche ve hatta Bentley gibi araçlar, ihaleye açılacak.

Satışa çıkarılacak bazı lüks araçlar şöyle:

Bentley Continental GT Speed

Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv'in satılacak araçlarından bir tanesi, 2010 model Bentley Continental GT Speed. 315 bin TL teminat tutarını yatıranların katılabilecekleri ihalede, bu aracın muhammen bedelinin 6 milyon 300 bin TL olacağını görüyoruz.

Mercedes-Benz G 350D

İhale ile satılacak bir diğer araç da 2016 model Mercedes-Benz G 350D olacak. Bu aracın muhammen bedeli, 6 milyon 140 bin TL olarak belirlenmiş.

Porsche 911 Turbo

2007 model Porsche 911 Turbo da ihale ile satılacak araçlardan biri olacak. Bu aracın muhammen bedeli, 5 milyon 400 bin TL. İhaleye katılmak isteyenlerin 270 bin TL'lik teminat yatırmaları gerekecek.

Mercedes-Benz S350 Bluetec 4MATIC Long

TMSF, 2015 model Mercedes-Benz S350 Bluetec 4MATIC Long için 5 milyon 350 bin TL istiyor.

Audi e-tron

4 milyon 250 bin TL değer biçilen 2019 model Audi e-tron, sadece 90 kilometrede.

TMSF'nin Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv'e ilişkin ilanına, buradaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.