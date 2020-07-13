Almanya Merkezli Mühendislik Devi EDAG, Türkiye'de Ofis Açtı

TOGG projesinin iş ortaklarından bir tanesi olan Almanya merkezli mühendislik şirketi EDAG, Türkiye'de bir ofis açtı. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde açılan ofis, 600 metrekare büyüklüğünde. EDAG, bu ofiste hem TOGG hem de diğer projeler için önemli çalışmalar yürütecek.

Ülkemizin hem çok heyecanlandığı hem de yakından takip ettiği projelerden bir tanesi yerli otomobil. Türkiye'nin uzun yıllardır gerçekleştirmek istediği yerli otomobil projesi nihayet gerçek oldu ve şu sıralar, yerli otomobillerin üretileceği tesisin inşaatı için gün sayılıyor. Kısa bir süre sonra sizlere, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin temelinin atıldığını aktaracağız.

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilen proje, elektrik motoruna sahip olan araçların üretimini kapsıyor. Yerli otomobil projesinin arkasındaki isimlerse bu proje kapsamında dev şirketlerle iş birliği içerisindeler. Görünüşe göre yapılan bu iş birlikleri, dev şirketlerin Türkiye'ye olan ilgisini artırdı. Çünkü dünyanın en büyük mühendislik şirketlerinden EDAG, Türkiye'de resmen bir ofis açtı.

Otomotiv ve havacılık sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan EDAG'ın, TOGG ile yapılan anlaşma sonrasında yerli otomobil için de çalışacağı ilan edilmişti. Almanya merkezli şirket, artık bu çalışmaları Türkiye'de yürütecek. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde 600 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan EDAG'ın Türkiye ayağı, TOGG için işlerin daha da kolaylaştırılmasını ve daha hızlı çözümler üretilmesini sağlayacak.

Yapılan açıklamalara göre EDAG, Türkiye'deki ofisiyle birlikte hizmet verdiği merkez sayısını 60'ın üzerine çıkarmış oldu. Üstelik EDAG'ın Türkiye'deki ofisinin başında da bir Türk isim bulunacak. Bu isim Mert Kaptanoğlu olarak karşımıza çıkıyor. Kaptanoğlu, kısa bir süre içerisinde 30 mühendisten oluşan bir ekip kuracak ve çalışmalara başlayacak. Şirket, ilerleyen yıllarda Türkiye'deki faaliyetlerini daha da genişletecek.

EDAG'ın Türkiye'de açtığı ofisle ilgili olarak da çok önemli açıklamalar yapıldı. Şirket CEO'su Cosimo De Carlo, geçtiğimiz mayıs ayından beri TOGG'la çalıştıklarını dile getirerek yürüttükleri çalışmalardan memnun olduklarını ve bunun sonucunda da Türkiye'de bir ofis kurma kararı aldıklarını açıkladı. De Carlo'ya göre TOGG, Türkiye ve Avrupa'nın elektrik motorlu otomobil geleceği için büyük bir önem arz edecek.

Konuyla ilgili olarak TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan da önemli açıklamalar geldi. Karakaş, varsa Türkiye'de yoksa dünyanın en iyileri ile çalışacaklarını söylediklerini hatırlatarak bunun ne kadar doğru bir karar olduğunun EDAG ile gün yüzüne çıktığını açıkladı. Karakaş'a göre EDAG'ın Türkiye'ye ofis açması, ana hedefe ulaşılması için atılan adımların doğruluğunun delili niteliğinde.