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Eğer Bir Togg Modeli Kullanıyorsanız Bilmeniz ve Dikkat Etmeniz Gerekenler

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TOGG T10X ve yeni T10F, teknolojik özellikleriyle dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Ancak her otomobilde olduğu gibi bu iki modelde de kullanıcıların bilmesi gereken bazı kritik noktalar bulunuyor.

Eğer Bir Togg Modeli Kullanıyorsanız Bilmeniz ve Dikkat Etmeniz Gerekenler
Deniz Şen Deniz Şen /

TOGG'un T10X modeli Türkiye'de oldukça yaygınlaşırken, T10F'i de yollarda sıkça görmeye başladık. Her iki model aynı platformu ve birçok ortak teknolojiyi kullansa da, satın almadan veya kullanmaya başlamadan önce bilinmesi gereken bazı detaylar var.

Bu içerikte hem kullanıcıların dile getirdiği kronik sorunlara hem de elektrikli otomobil kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara yer verdik.

İçerikten Görseller

Eğer Bir Togg Modeli Kullanıyorsanız Bilmeniz ve Dikkat Etmeniz Gerekenler
Togg T10X
Togg T10X ile T10F Arasında Ne Gibi Farklar Var?
Togg T10F

T10X sahiplerinin dikkat etmesi gerekenler

Togg T10X

Yazılım güncellemelerini ihmal etmeyin.

T10X, birçok özelliğini OTA (Over The Air) güncellemeleriyle geliştiriyor. Özellikle ilk üretim araçlarda görülen multimedya donmaları, kamera gecikmeleri ve bazı sürüş destek sistemi hatalarının önemli bir bölümü yazılım güncellemeleriyle iyileştirildi. Bu nedenle güncellemeleri mümkün olduğunca geciktirmemek gerekiyor.

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12V aküyü de takip edin.

Her ne kadar elektrikli bir otomobil olsa da T10X'te klasik 12V akü bulunuyor. Uzun süre kullanılmayan araçlarda veya akü zayıflamaya başladığında çeşitli elektronik uyarılar görülebiliyor. Servis kontrollerinde yalnızca yüksek voltaj bataryasının değil, 12V akünün de kontrol edilmesi faydalı oluyor.

Şarj kapağını ve portunu temiz tutun.

Togg T10X ile T10F Arasında Ne Gibi Farklar Var?

Şarj girişinin kirli veya nemli kalması bağlantı kalitesini etkileyebiliyor. Özellikle yoğun yağmur veya çamurlu kullanım sonrasında şarj portunun temiz olduğundan emin olmak bağlantı problemlerinin önüne geçebilir.

Eğer 2. el bir Togg alacaksanız...

Bazı Togg kullanıcıları zaman zaman gömme kapı kollarının geç açılması veya elektronik kilit sisteminde yazılım kaynaklı gecikmeler yaşadığını belirtti. Bu durum çoğunlukla güncellemelerle iyileştirilse de ikinci el araç alacakların bu sistemi kontrol etmesi faydalı olacaktır.

Bazı kullanıcılar bozuk zeminde ön süspansiyondan gelen tıkırtı veya trim seslerinden bahsediyor. Her araçta görülmese de test sürüşünde bozuk asfalt ve kasislerde süspansiyonun dinlenmesi olası sorunların erken fark edilmesini sağlayabilir.

T10X kullanıcılarının en sık dile getirdiği konulardan biri de ekran ve bilgi-eğlence sistemi. Nadiren de olsa ekranın tamamen kapanması veya yeniden başlatılması gerekebiliyor. Güncel yazılımlar bu durumu büyük ölçüde azaltmış olsa da ikinci el alacakların özellikle bunu kontrol etmesi önemli.

Gelelim Togg T10F'e.

Togg T10F

T10F, T10X ile benzer elektronik altyapıyı kullandığı için yazılım güncellemeleri aracın kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Kullanıcıların en sık dile getirdiği konular arasında ekran donmaları, bağlantı sorunları ve bazı elektronik fonksiyonlardaki geçici hatalar yer alıyor. OTA güncellemeleri bu nedenle düzenli takip edilmeli.

Yine T10F kullanıcılarının bir kısmı AC veya DC şarj sırasında bağlantı ya da şarjın başlamaması gibi sorunlar bildiriyor. Bu şikayetler tüm araçlarda görülmese de, teslim aldıktan sonra farklı istasyonlarda hem AC hem de DC şarjı denemek olası bir problemi erken fark etmenizi sağlayabilir.

Kaporta ve trim işçiliğini inceleyin.

T10F hakkında geri bildirimler incelendiğinde bazı kullanıcılar kaplama, trim birleşimleri ve montaj kalitesiyle ilgili şikayetler paylaştı. Bu durum her araçta görülmese de teslim sırasında kapı aralıkları, tampon birleşimleri ve iç trim parçalarını kontrol etmek ve bir durum varsa hemen servise bildirmek faydalı olacaktır.

Siz de bir Togg kullanıcısıysanız tecrübelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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