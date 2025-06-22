Togg'un bu sene yollarda olması beklenen yeni fastback modeli T10F, reklam çekiminde görüntülendi. Yeni görüntüler, modelin tasarımına bir kez daha bakış atmamızı sağlıyor.

Yerli otomobil şirketi Togg, 2023 yılından beri T10X ismi verilen ve en çok satan elektrikli araçlar arasına girmeyi başaran SUV tipindeki modeliyle yollardaydı. Şirket, geçen yıl yaptığı açıklamada ise T10F isimli yepyeni bir fastback modelinin 2025 yılında piyasaya sürüleceğini göstermişti.

T10F modelinin ne zaman yollarda olacağı belirsizliğini korurken sık sık otomobilin test görüntüleri geliyordu. Şimdi ise araç bir kez daha kameralara yansıdı. T10F’in reklam çekiminden gelen görüntüler, aracın tasarımına bir kez daha bakmamızı sağlıyor. Ayrıca bazı kullanıcılar aracı sokaklarda da görüntülemeyi başardı.

Togg T10F böyle görüntülendi

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, T10F modelinin İstanbul’da gerçekleştirilen reklam filmi çekimlerinden geliyor. Çekimler, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa kampüsünde gerçekleştirilmiş. Görüntülere baktığımızda aracın nasıl görüneceğine bir bakış atabiliyoruz.

*Togg T10F'in sokakta yakalanan başka bir görüntüsü.

Fastback tipinde elektrikli bir otomobil olacak Togg T10F’nin; arkadan itişli standart ve uzun menzilin yanı sıra bir de çift motorlu olmak üzere 3 versiyonla çıkması bekleniyor. Tek motorlu versiyonda 218 beygir gücü ve 350 Nm tork, çift motorda ise 700 Nm tork görebiliriz. Menzilin ise T10X’e kıyasla 80 km artarak 600 km’ye kadar çıktığını göreceğiz. Otomobilin çıkış tarihi ve fiyatı konusunda ise hâlâ bilgi yok.