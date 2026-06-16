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Togg T10X ve T10F Modellerinin Teknik Verileri Güncellendi: Batarya Kapasitesi Artarken Performansta da Değişiklikler Var!

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Yerli otomobilimiz Togg, T10X ve T10F modellerinin teknik verilerinde güncellemeye gitti.

Togg T10X ve T10F Modellerinin Teknik Verileri Güncellendi: Batarya Kapasitesi Artarken Performansta da Değişiklikler Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Togg’un resmî verilerinde yapılan son güncellemelere göre hem T10X hem de T10F modellerinde batarya tarafında bir revizyona gidildi.

Araçların daha önce 88,5 kWh olarak açıklanan batarya kapasitesi, yapılan yeni güncelleme ile birlikte 89,6 kWh seviyesine yükseltildi.

Togg T10X ve T10F'de ne gibi değişiklikler var?

Güncellenen teknik katalogda en çok dikkat çeken değişikliklerden biri de şarj ve performans parametrelerinde yaşandı. Togg T10X modelinin standart donanım listesinde yer alan AC şarj kapasitesi, eski katalog verilerinde 22 kW olarak belirtilirken yeni güncelleme ile birlikte 11 kW Standart olarak değiştirildi.

Performans kanadında ise T10X modelinin 0-100 km/s hızlanma süresinde gerileme görüldü. Daha önce 7,8 saniye olarak açıklanan 0-100 km/s ivmelenme süresi, güncel verilerde 8,0 saniyeye yükselmiş durumda.

Peki siz bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu değişiklikler mevcut araçların ikinci el piyasasını etkileyecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Togg Elektrikli Araba

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