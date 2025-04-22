Togg T10X ile Togg T10F'in tasarımlarının oluşturulmasında önemli katkısı olan tasarım ekibinin başındaki isim işten ayrılıyor. İşte Berkan Kaplan'ın veda açıklaması...

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), dikkat çeken bir gelişme ile gündem oldu. Firmanın tasarım ekibinin başında bulunan Berkan Kaplan, görevinden ayrılacağını duyurdu. Kaplan, T10X ile T10F'in yanı sıra Trugo şarj üniteleri ile şirketin diğer tasarımları için de çalışmıştı.

Berkan Kaplan, Linkedln'de yaptığı paylaşımda bu ayrılığın nedenlerine ilişkin bir şey söylemedi. Ancak bunun profesyonel bir karar aldığını düşünüyoruz çünkü yapılan paylaşım, Togg adına oldukça yapıcı.

İşte Berkan Kaplan'ın Linkedln'deki açıklaması:

Değerli Bağlantılarım,



2019 yılında katıldığım Togg ailesinden, bu ay itibarıyla ayrılıyorum. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli araçları olan T10X ve T10F projelerinde, kurduğum yerli Tasarım Stüdyosuna liderlik etmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Ekibimle birlikte yalnızca araç tasarımlarında değil; Trugo şarj üniteleri, uluslararası fuarlarda sergilenen kavramsal tasarımlar ve birçok başka projede de önemli başarılara imza attık.



Bugün, Togg ile ilgili projelerimde sona gelmiş bulunuyorum. Ancak geride bıraktığım yerden büyük başarılarla devam edileceğine olan inancım tam.

Bu süreçte her zaman yanımda olan ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Design Studio ekibime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. T10X ve T10F’nin hayata geçmesini sağlayan, bu şirketi sıfırdan inşa eden ve büyük hayaller için hayatlarını değiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. Tasarım liderliği yolculuğumda bana rehberlik eden Murat Günak’a ve süreç boyunca bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan Pininfarina ekibine de ayrıca minnettarım.



Şimdi yeni projelerin, yeni yolculukların ve yeni heyecanların zamanı geldi.



Yakında yeni gelişmelerle yeniden görüşmek dileğiyle.



Saygılarımla

Togg tasarımları için Pininfarina ile iş birliği içerisinde olduğu biliniyor. Ancak bu demek değil ki şirket, Pininfarina tarafından hazırlanan tasarımları doğrudan kullandı. İşte Berkan Kaplan ve ekibi, tam olarak bu noktada devreye giriyordu. Bakalım bu üst düzey ayrılık, Togg'un geleceğini nasıl etkileyecek...