1994 yılı ocak ayında, Amerikan buz pateni dünyasında patlak veren skandal, tüm dünyayı şoke etmişti. Bu skandalın başrolünde olan ve artistik buz pateni alanında olimpiyat sahnesinde de adını duyurmuş iki yetenekli sporcu vardı: Tonya Harding ve Nancy Kerrigan. Bu içerikte bu skandalın detaylarını anlatacağız.

Nancy Kerrigan ve Tonya Harding etrafında şekillenen bu skandal sadece spor dünyasında iz bırakmakla kalmadı.

1994 yılında yaşanan bu olay o dönem dünya çapında ses getirerek hırsın ne kadar tehlikeli olabileceğini de kanıtladı.

Peki, bu iki patenci kimdi ve onları böylesine sansasyonel bir olayın merkezine yerleştiren neydi?

Tonya Harding, buz pateni kariyerine erken yaşta başlayarak güçlü ve başarılı bir patenci olarak tanınmayı başarmıştı.

Öyle ki, 1991 yılında, Amerika Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ve aynı yıl Dünya Şampiyonası'ndaki gümüş madalyasıyla adından sıkça söz ettirmişti.

1992 Kış Olimpiyatlarında 4. olmuş ve 1994’te gerçekleşecek olan Kış Olimpiyatları’na hazırlanırken rakibi Nancy Kerrigan da o dönem gitgide kendini göstermeye başlamıştı.

Tonya Harding’in ezeli rakibi Nancy Kerrigan ise 1992 Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak uluslararası alanda tanınmaya başlamış, 1993 yılında Amerika Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak yeteneklerini bir kez daha kanıtlamıştı

Bu başarıları ona hem kârlı anlaşmaların kapısını aralamış hem de onu 1994 Kış Olimpiyatları'nın favori sporcusu yapmıştı.

Bu esnada eski popülerliğini kaybetmeye başlayan Tonya Harding, rakibi Kerrigan kadar ilgi çekemiyordu.

Nancy Kerrigan, artistik buz pateni dünyasında ödülleri toplayıp ticari anlaşmalar yaparken, Harding bunların hiçbirini elde edemiyordu.

Bu durum Harding’in gitgide daha da hırslanmasını sağladı ve Harding tek çıkış yolunu gördü.

İlgiyi yeniden kazanmak ve ticari anlaşmalar yapabilmek için gelecek yarışmada altın madalya kazanması gerekiyordu!

Söylentilere göre, altın madalya kazanma konusundaki hırsı onun Kerrigan'ı bir rakip olarak ortadan kaldırması gerektiğine inandırdı ve 1994 yılında Detroit'teki Amerika Ulusal Şampiyonası'ndan kısa bir süre önce o skandal gerçekleşti!

Yarışmadan kısa bir süre önce Kerrigan, bir adamın dizinin üstüne metal bir sopayla sertçe vurması sebebiyle ciddi bir sakatlık geçirdi.

Kerrigan’ın şampiyonaya hazırlanmak için yaptığı antrenmanın ardından gerçekleşen bu saldırının ardından saldırgan arenadan kaçıp bir arabaya binerek hızla uzaklaştı.

Bu olayın üzerine Kerrigan ciddi bir şekilde yaralandı ve Amerika Ulusal Şampiyona'da paten kayamadı.

Saldırının ardından yapılan soruşturma, paten dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir komplonun varlığını ortaya çıkardı.

Soruşturma sonucunda Tonya Harding'in eski eşi Jeff Gillooly ve koruması Shawn Eckhardt’ın, Kerrigan'a yapılan saldırının arkasındaki isimler olduğu kanıtlandı.

Soruşturmanın sonucunda, Gillooly’un bir arkadaşına Kerrigan'a nasıl bir saldırı düzenlenebileceğini sorduğu ve Kerrigan’a yapılacak saldırıyı planladığı tespit edildi.

Amaçları, Kerrigan'ı sakatlayarak Harding'in olimpiyatlardaki şansını artırmaktı.

Saldırının ardından Harding'in bu komplodan haberdar olup olmadığı uzun süre tartışıldı ve nihayetinde Harding suçlamaları kabul etti.

Dava sonucunda para cezasına çarptırılan ve kamu hizmeti cezası alan Harding, 1994 Amerika Şampiyonası'nı kazanmasına rağmen, paten federasyonu tarafından yaşam boyu men cezası aldı.

Olayın hemen ardından Nancy Kerrigan, hızlı bir iyileşme süreci geçirdi ve 1994 Kış Olimpiyatları'nda yarıştı. İnanılmaz bir performans sergileyerek gümüş madalya kazandı ve tüm dünyaya yeteneğini bir kez daha gösterdi.

Bu skandal, Harding'in kariyerini büyük ölçüde bitirdi ve onu spor dünyasından dışladı. Harding, yıllar sonra boks ve çeşitli televizyon programlarına katılarak yaşamını sürdürdü.

Bu skandal sinema filmlerine, belgesellere bile konu oldu. Öyle k, Margot Robbie’nin baş rolde olduğu 2017 yapımı "I, Tonya" filmi, Harding'in hayatını ve olayın perde arkasını anlatan çarpıcı bir yapım olarak dikkat çekti.

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