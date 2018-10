Günden güne gelişen ve büyüyen iOS platformunda kısa süreliğine ücretsiz 8 uygulamayı sizler için derledik.

Uygulamalar hayatımızı kolaylaştırıyor ve bizleri eğlendiriyor. iPhone'unuzu/iPad'inizi daha kullanışlı ve daha eğlenceli hale getirecek kısa süreliğine ücretsiz 8 iOS uygulamasını sizler için bu yazımızda derledik.

1. Remote for Mac

Remote for Mac, iPhone veya iPad'inizi; Mac'inizi kontrol etmek için uzaktan kumanda olarak kullanabilmenizi sağlıyor. Diyelim ki Mac'inizden müzik açtınız, yemek yapıyorsunuz ve çalan müziği sevmediniz. Bu durumda iPhone veya iPad'inize yükleyebileceğiniz Remote for Mac ile Mac'inizi uzaktan kontrol edebilir, istediğiniz müziğe geçiş yapabilirsiniz.

2. Tape Measure PRO

Tape Measure PRO, yanınızda metre veya cetvel bulundurmadığınız zamanlarda pratik bir şekilde uzunluğu ölçmenizi sağlayan bir uygulamadır. Apple'ın kendi uygulamasının aksine kamerayı kullanmayan Tape Measure PRO, ivmeölçer ve jiroskopu kullanarak katettiği mesafeyi ölçüyor.

3. FRYY – How to Cook a Steak

Et yemeklerini yapmakta zorlanıyorsunuz veya et ile hangi yemekleri yapabileceğinizi merak mı ediyorsunuz? O zaman FRYY – How to Cook a Steak tam size göre. Et/biftek ile ilgili yemeklerin tariflerini sunan uygulamada bir bifteği en mükemmel kaç dakikada ve nasıl pişirebileceğinizi öğrenebiliiyorsunuz.

4. PumknMoji

iMessage'da kullanabileceğiniz sevimli kabak emojileri paketi işte bu uygulamada. Cadılar Bayramı yaklaşıyorken emojilerine sahip olmanın tam zamanı.

5. Light Lux Meter

Işık kontrolü, hem amatör hem de profesyonel tüm fotoğrafçılar, video göstericiler ve dijital film yapımcıları için gerekli bir özelliktir. Light Lux Meter bu durumda yardımınıza koşuyor. Işık kaynağının kaç lux olduğunu ölçmenizi sağlayan uygulama kısa süreliğine ücretsiz.

6. Speed Radar Gun PRO

Hareket eden nesnelerin hızlarını ölçmeye yarayan Speed Radar Gun PRO, App Store'da kısa süreliğine ücretsiz. Uygulamaya erişmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

7. StoryToys Haunted House

Cadılar Bayramı'na uygun temalı bir oyun olan StoryToys Haunted House'da canavarlarla tanışıp perili evi ziyaret edebilir ve ürkütücü anlar yaşayabilirsiniz.

8. Stress & Anxiety Companion

Moraliniz mi bozuk? Eğer bozuksa, bir uygulama sizi daha iyi hissettirebilir mi? Evet bizce hissetirebilir. Stres ve endişeden muzdarip herkesin edinebileceği uygulama sizlere çare olacak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.