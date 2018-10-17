Çiftlik Bank hakkındaki davalar devam ederken, yeni bir saadet zinciri daha ortaya çıktı. Şikayetler üzerine soruşturma açılan zincirin sahibiyse suçlamaları reddediyor.

Gün geçmiyor ki bir yeni Çiftlik Bank vakası daha yaşanmasın. Çiftlik Bank için düzenlenen soruşturma devam ederken, yine aynı durum çörek otlu kahve, ozonlanmış zeytinyağı ve yaşlanma karşıtı krem gibi ürünlerde yaşandı.

Ülkemizde 10 bine yakın kişiden para alan saadet zinciri, şikayetlerle birlikte bakanlık müfettişlerini tekrar harekete geçirdi. Savcılığa gelen birçok şikayet üzerine saadet zincirinin sahibi Fatih Eke, suçlamaların asılsız olduğunu şu sözlerle beyan etti: "Hakkımızdaki iddialar, rakip firmaların kumpaslarından ibaret. Bakanlığın hakkımızdaki raporu ise eksik.”

Sisteme Üye Kazandıranlar Karın %20'sini Alıyor

Zincire dahil olmak için 250 TL ile 5250 TL arasından 5 farklı paketten birisini almak gerekiyor. Sisteme yeni üye kazandıran kişi ise 'referans bedeli' adı altında gelir elde ediyor. Birkaç gün önce devlet denetimi altına giren Nwork International adlı saadet zincirinin sitesiyse artık aktif değil.