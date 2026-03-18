Tottenham-Atletico Madrid Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Tottenham-Atletico Madrid maçı canlı izlemek için Tabii Spor yayın bilgilerini derledik. Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham, evinde Atletico ile karşılaşıyor.

Deniz Şen

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Saat 23.00’te başlayacak mücadele, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham-Atletico Madrid maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için Tabii üyelik adımları, abonelik seçenekleri ve ücretlendirme detaylarını bu içerikte derledik.

Tottenham-Atletico Madrid maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

Tottenham-Atletico Madrid maçı Tabii canlı izleyebilmek için öncelikle platformda bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunun için Tabii’nin resmi web sitesine girebilir ya da mobil uygulamasını indirerek ana ekrandaki “Kayıt Ol” seçeneğini kullanabilirsiniz. Kayıt formunda ad, e-posta ve şifre gibi temel bilgileri doldurduktan sonra, e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girerek hesabınızı kısa sürede aktif hâle getirebilirsiniz.

Tabii’de spor yayınlarına özel ayrı bir abonelik paketi yer almıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının büyük bölümü ise Premium üyelik kapsamında izlenebiliyor.

Tottenham-Atletico Madrid maçı canlı izlemek için Tabii Spor premium paket nasıl alınır?

  • Tabii’nin resmi web sitesine girin ya da mobil uygulamasını indirin.
  • “Üye Ol” veya “Giriş Yap” seçeneğiyle hesabınıza giriş yapın.
  • Hesabınız yoksa ad, e-posta ve şifre bilgileriyle kayıt oluşturun.
  • Giriş yaptıktan sonra hesap/abonelikler bölümüne gidin.
  • Premium üyelik seçeneğini seçin.
  • Ödeme yöntemini belirleyip işlemi tamamlayın.
  • Aboneliğiniz aktif olduktan sonra spor içeriklerini izlemeye başlayabilirsiniz.

Tabii’de spor için ayrı bir paket bulunmadığından, futbol karşılaşmalarını izlemek isteyen kullanıcıların Premium abonelik alması gerekiyor. Bu abonelik, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının büyük bölümüne erişim sağlıyor.

Nasıl Yapılır

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Manchester City-Real Madrid Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Manchester City-Real Madrid Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Dacia Jogger Türkiye’de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

Dacia Jogger Türkiye’de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Bu Hafta Aklınızda Ne Varsa Geliştirin: Claude'un Kullanım Sınırları Kısa Süreliğine İki Katına Çıkıyor!

Bu Hafta Aklınızda Ne Varsa Geliştirin: Claude'un Kullanım Sınırları Kısa Süreliğine İki Katına Çıkıyor!

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

