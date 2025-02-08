Toyota, arka fren hortumlarının hasar görme riski ve emniyet kemerlerinde üretim hatası nedeniyle 140 bin aracını geri çağırdı.

Toyota ve Lexus, toplamda 140 bin aracı kapsayan dev bir geri çağırma programı başlattı.

Toyota'dan gelen açıklamaya göre bazı otomobillerde arka fren hortumlarının hasar görme riski, bazılarında ise emniyet kemerlerinde üretim hatası bulunuyor.

Geri çağrılan Toyoto modelleri

Toyota Tacoma 4×4 (2024-2025 modelleri)

Toyota Camry (2025 modeli)

Lexus RX (2024-2025 modelleri)

Lexus NX (2025 modeli)

Şirket, geri çağırmaya dâhil olan tüm araç sahiplerinin Nisan ayına kadar bilgilendirileceğini duyurdu. Toyota yetkilileri, kontrollerin ve gerekli parça değişimlerinin ücretsiz olarak yetkili servislerde yapılacağını belirtti.

Yetkililer, araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislerle iletişime geçmesini tavsiye ediyor.