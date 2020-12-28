Toyota, ilk kez geçtiğimiz yıl gösterdiği elektrikli kompakt aracı C+pod'u nihayet resmen tanıttı ve piyasaya sürdü. Araç hem kompakt bir tasarım hem de kompakt bir performans sunuyor.

Japon otomotiv devi Toyota, 2019 Tokyo Motor Show'da Ultra-Compact BEV olarak tanımlanan ilginç bir konsept otomobil sergilemişti. O zamanlar adı dahi olmayan bu ultra küçük boyutlu otomobilin lansmanı için 2020’in sonları işaret edilmişti ve Toyota, yeni kompakt elektrikli aracı Toyota C+pod’u Japonya’da piyasaya sürdü.

Yalnızca 2490 milimetre uzunluğa, 1290 mm genişliğe ve 1550 mm yüksekliğe sahip olan Toyota C+pod, bir başka kompakt Toyota modeli olan i-ROAD’dan biraz daha büyük ancak Smart ForTwo EQ'dan daha kısa ve daha dar bir tasarıma sahip.Ağırlığı azaltmak için dış panelleri plastikten üretilen C+pod, bu sayede 690 kilogramlık bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Ultra kompakt ve çevreci otomobil: Toyota C+pod

İki kişilik bir taşıma kapasitesiyle gelen C+pod, ayrıca arka tarafında birkaç küçük valizin sığabileceği büyüklükte bir bagaja da sahip. i-ROAD’un aksine dört tekerlekli bir araç olan C+pod’u kullanmanın görece daha kolay olduğunu söylemek mümkün.

Gücünü içten yanmalı bir motor yerine 9.06 kWh’lik bataryaya sahip bir elektrik motorundan alan Toyota C+pod, bu nedenle fena sayılmayacak bir menzil ancak düşük güç sunuyor. Zira C+pod’un tek şarj ile azami menzili 150 kilometre civarında ki aracın çoğunlukla şehir içi ulaşımda kullanılacağını düşünürsek bu menzil hiç de fena değil.

Bununla birlikte arkadan itişli bir güç aktarma organına sahip olan C+pod’un motoru, yalnızca 12,3 beygir yani 9,2 kilovat güç ve 56 Nm tork sunabiliyor. Bu nedenle de aracın azami hızı 60 km/s olarak karşımıza çıkıyor.

Toyota, C+pod’u en azından şu an için yalnızca Japonya’da satışa sunmuş durumda ve aracın fiyatı yaklaşık 16 bin dolar olarak açıklandı. C+pod, kompakt ve çevreci ve şehir içi otomobil isteyenler için iyi bir alternatif olarak gözükse de fiyatı için aynı şeyleri söylemek çok kolay değil.