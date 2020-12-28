Toyota, Yalnızca 12 Beygir Gücündeki Ultra Kompakt Elektrikli Otomobil C+pod'u Tanıttı

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Toyota, ilk kez geçtiğimiz yıl gösterdiği elektrikli kompakt aracı C+pod'u nihayet resmen tanıttı ve piyasaya sürdü. Araç hem kompakt bir tasarım hem de kompakt bir performans sunuyor.

Japon otomotiv devi Toyota, 2019 Tokyo Motor Show'da Ultra-Compact BEV olarak tanımlanan ilginç bir konsept otomobil sergilemişti. O zamanlar adı dahi olmayan bu ultra küçük boyutlu otomobilin lansmanı için 2020’in sonları işaret edilmişti ve Toyota, yeni kompakt elektrikli aracı Toyota C+pod’u Japonya’da piyasaya sürdü.

Yalnızca 2490 milimetre uzunluğa, 1290 mm genişliğe ve 1550 mm yüksekliğe sahip olan Toyota C+pod, bir başka kompakt Toyota modeli olan i-ROAD’dan biraz daha büyük ancak Smart ForTwo EQ'dan daha kısa ve daha dar bir tasarıma sahip.Ağırlığı azaltmak için dış panelleri plastikten üretilen C+pod, bu sayede 690 kilogramlık bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Ultra kompakt ve çevreci otomobil: Toyota C+pod 

toyota c+pod ön

İki kişilik bir taşıma kapasitesiyle gelen C+pod, ayrıca arka tarafında birkaç küçük valizin sığabileceği büyüklükte bir bagaja da sahip. i-ROAD’un aksine dört tekerlekli bir araç olan C+pod’u kullanmanın görece daha kolay olduğunu söylemek mümkün.

toyota c+pod arka

Gücünü içten yanmalı bir motor yerine 9.06 kWh’lik bataryaya sahip bir elektrik motorundan alan Toyota C+pod, bu nedenle fena sayılmayacak bir menzil ancak düşük güç sunuyor. Zira C+pod’un tek şarj ile azami menzili 150 kilometre civarında ki aracın  çoğunlukla şehir içi ulaşımda kullanılacağını düşünürsek bu menzil hiç de fena değil. 

toyota c+pod ön konsol

Bununla birlikte arkadan itişli bir güç aktarma organına sahip olan C+pod’un motoru, yalnızca 12,3 beygir yani 9,2 kilovat güç ve 56 Nm tork sunabiliyor. Bu nedenle de aracın azami hızı 60 km/s olarak karşımıza çıkıyor.

toyota c+pod koltuklar

Toyota, C+pod’u en azından şu an için yalnızca Japonya’da satışa sunmuş durumda ve aracın fiyatı yaklaşık 16 bin dolar olarak açıklandı. C+pod, kompakt ve çevreci ve şehir içi otomobil isteyenler için iyi bir alternatif olarak gözükse de fiyatı için aynı şeyleri söylemek çok kolay değil.

Kaynak : https://www.motor1.com/news/462403/toyota-cpod-compact-electric-vehicle/
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