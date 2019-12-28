Toyota Türkiye’den Yerli Otomobile 'Hoş Geldin' Mesajı

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, "Toyota Türkiye" Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yerli otomobile hoş geldin dedi. Japon firmasının yaptığı bu jest, Twitter kullanıcılarının beğenisini topladı.

Yerli otomobil için yaklaşık 18 aydır devam eden çalışmaların ilk sonuçları nihayet dün düzenlenen tanıtım etkinliğiyle ortaya çıkmıştı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen bir etkinlik ile tanıtılan yerli otomobiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve 3000’den fazla davetlinin katılımıyla ilk kez beğeniye sunuldu.

Tanıtımın ardından hem sosyal medyada hem de haber platformlarında yerli otomobil hakkında pek çok şey paylaşıldı. Tanıtım sonrasında yapılan paylaşımların arasından en dikkat çekenlerinden biri mesaj ise Japon otomotiv üreticisi Toyota’nın Türkiye hesabından geldi.

Toyota Türkiye, yerli otomobile ‘hoş geldin’ dedi:

Tebrik mesajını dün akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden paylaşan Toyota Türkiye, paylaşılan fotoğrafta ise “Bu yolda emeği geçenlere teşekkürler. Türkiye’nin otomobili aramıza hoş geldin” ifadelerini kullandı. Japonya merkezli firmanın yaptığı bu jest, pek çok Twitter kullanıcısının beğenisini kazanmayı başardı.

Yerli otomobil neler sunuyor?

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip olan yerli otomobil, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli bir konsept olarak tanıtıldı. Bu noktada Lityum-iyon pillerini kullanarak hareket eden araç, 300+ ve 500+ kilometre menzil olmak üzere farklı opsiyonlara sahip. Araç, ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikanın altında bir sürede %80 doluluğa ulaşabilecek.

200 ve 400 beygir olmak üzere iki farklı seçenekte tanıtılan araçlardan 200 beygir gücünde olan 0-100 km’ye 7,6 saniyede, 400 beygir gücünde olan araç ise 4,8 saniyede ulaşabilecek. Merkeze sürekli bağlantı sayesinde araçların güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla yapılabilecek ve araçlar son teknoloji donanımları kullanacak.

Yerli otomobilin üretimleri 2021 yılında Bursa, Gemlik’te açılacak olan üretim tesislerinde gerçekleştirilecek. 2022 yılında tüm Türkiye’de şarj altyapısının hazır olacağı yerli otomobiller, aynı şekilde yine 2022 yılında seri üretime alınacak.