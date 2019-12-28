Yerli Otomobilin 2020'de Piyasada Olacak 11 Rakibi

Elektrikli yerli otomobilimizin tanıtımıyla birlikte artık otomobil sektöründe bir oyuncu olacağımızı da anlamış olduk. Peki, 2020 yılında yerli otomobilimizin ilk rakipleri kimler olacak?

27 Mayıs 2019 günü Türkiye için oldukça önemli bir gelişme yaşanmış, yerli otomobilin tanıtımı Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşmişti. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli otomobil, Türk halkı tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Yerli otomobilin elektrikli olması demek, geleceğin yeni trendlerine şimdiden ayak uydurmaya başlıyoruz demek oluyor. Yani gelecek yıllarda çıkacak elektrikli otomobiller artık yerli otomobilimizin bir rakibi sayılacak. Peki, 2020 yılında yerli otomobillerimizi hangi rakipleri bekliyor olacak?

Vauxhall Corsa-e:

Benzinli modelinin çıkışından kısa bir süre sonra Vauxhall Corsa-e, İngiltere’de oldukça popüler olma yolunda ilerliyor. Corsa, ülkenin en popüler araçları arasında yer alıyor.

Seat el-Born:

MEB platformunda Volkswagen olmayan ilk elektrikli araç el-Born, bir hatchback’ten beklenecek özelliklere sahip. Ancak araç bunun yanı sıra daha sportif bir sürüş deneyimi de yaşatacak. Aracın menzili yaklaşık 420 kilometre iken motoru 201 beygir gücüne sahip.

Kia Soul EV:

Bazı pazarlarda e-Soul olarak da bilinen Soul EV, 201 beygir gücüne sahip. Aracın menzili ise tahminlere göre yaklaşık 450 kilometre olacak. Şu anda sipariş edilebilen Kia Soul EV’nin teslimatı 2020’nin ilk aylarında başlayacak.

Peugeot e-208:

Peugeot’un sevilen 208 modeli sonunda hayranlarını daha da sevindirecek. Peugeot e-208, 138 beygir gücüne sahip olacak ve 0’dan 100’e 8,1 saniyede ulaşabilecek. Aracın menzili ise yaklaşık 340 kilometre olacak.

Peugeot e-2008:

Peugeot’dan gelecek ikinci elektrikli model, 2008 modeli olacak. Fakat bu araç da Peugeot e-208 gibi 138 beygir gücüne sahip olacak. Ancak aracın menzili e-208’den kısa olmak üzere yaklaşık 300 kilometre olması bekleniyor.

DS 3 Crossback E-Tense:

Volvo XC40 ve Audi Q2 gibi rakiplerle mücadele etmek için tasarlanmış Crossback, oldukça şık bir görüntüye sahip. Yaklaşık 290 kilometre menzile sahip olan araç 0’dan 100’e 8,7 saniyede çıkabiliyor. Araç şu anda ön siparişe açık.

Skoda Vision E:

Skoda’nın ilk elektrikli araçlarından biri olacak Skoda Vision E, 2021 yılına kadar satışa çıkmayacak. Görüntüsüyle gözlerimizi şenlendiren bu araç yaklaşık 480 kilometre menzile sahip olacak.

Polestar 2:

Volvo’nun elektrikli otomobil üreten alt markası tarafından yapılan Polestar 2, 2020’nın ortalarına kadar siparişe açık olmayacak. Araç, çift elektrik motorundan toplamda 402 beygir gücü toplarken yaklaşık 500 kilometre menzili de beraberinde getirecek.

BMW iX3:

BMW’nin X3 SUV’unun elektrikli versiyonu iX3, biri ön aks diğeri arka aks için olmak üzere iki ayrı elektrik motoruyla gelecek. Her iki motor da yaklaşık 270 beygir gücü üretecek ve araç yaklaşık 400 kilometre menzile sahip olacak.

Tesla Model Y:

2019’un mart ayında tanıtılan Tesla Model Y, şirketin ‘süper bilgisayarının’ çok daha gelişmiş bir versiyonuna ev sahipliği yapacak.

Audi Q4 e-tron:

Audi’nin konsept elektrikli SUV’u, bu yıl Cenevre’de tanıtıldı. Araç, Volkswagen Group’un MEB platformunu kullanacak. Araçta bulunacak iki motor toplamda 302 beygir gücü üretecek ve dört çeker moduna sahip olacak.