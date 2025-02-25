Toyota, 12 Mart’ta tamamen elektrikli yeni coupe modelini tanıtacak. Modelin BEV ve AWD logoları taşıdığı teaser görsellerinde görüldü.

Japon otomotiv üreticisi Toyota, 12 Mart’ta yeni bir elektrikli modelini görücüye çıkaracağını duyurdu. İlk görüntüleri paylaşılan model, coupe formunda olacak ve tamamen elektrikli bir bataryaya sahip olacak.

Toyota 12 Mart'ta yepyeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte yeni coupe ile ilgili tüm detaylar!

Toyota’nın yeni elektrikli coupe modeli ile ilgili ilk ipuçları

Toyota’nın paylaştığı teaser görüntülerine göre yeni model BEV (Battery Electric Vehicle) ve AWD (All-Wheel Drive) logolarını taşıyor. Teaser görselleri ise aracın dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacağını gösteriyor. Modelin adı henüz açıklanmasa da Toyota’nın elektrikli araç serisi olan bZ (Beyond Zero) ailesine dahil olması bekleniyor.

Şirket, 2030 yılına kadar 30 elektrikli model geliştirmeyi hedeflediğini duyurmuştu. Tanıtımı yaklaşan yeni model de bu kapsamda yer alacak. Tasarım detayları henüz netleşmemiş olsa da aracın daha önce tanıtılan bZ Compact SUV konseptiyle benzerlik taşıyabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle uzun süredir hakkında söylentiler duyduğumuz modelin bZ5X olabileceğini düşünüyoruz. Daha önce ortaya atılan iddialar, aracın 2025 yılında piyasaya sürülebileceğini öne sürüyordu. Tanıtım süreciyle bu tahminin örtüşmesi, bu olasılığı daha da güçlendiriyor.

Yeni modelin tanıtımıyla ilgili detaylar, 12 Mart’ta yapılacak etkinlikte netleşecek. Aracın teknik özellikleri ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise tanıtım sonrasında belli olacak.