Trendyol Süper Lig'in yeni logosunun asimetrik olması gündem oldu. Ancak TFF, asimetrik logo seçmekte kesinlikle yalnız değil...

Türkiye Futbol Federasyonu, dün yapmış olduğu açıklama ile Trendyol Süper Lig'in yeni logosunu ve şampiyonluk kupasını tanıttı. Her yeni tasarım gibi Süper Lig'in yeni logosu da hem olumlu hem olumsuz tepkilerle karşılaştı. Elbetteki bizi ilgilendiren kısım logonun tasarımıyla ilgili tartışmalar değil. Logodaki bariz şekilde görülen asimetri.

Logodaki asimetriye geçmeden önce TFF'nin logonun hakkındaki açıklamasını paylaşalım:

Trendyol Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor. Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor.

İşte Trendyol Süper Lig'in yeni logosundaki asimetriler

Yukarıda, "simetrik" bir logoda aynı hizada olmasını bekleyeceğimiz bazı sınır ve kesişim noktalarının Trendyol Süper Lig'in yeni logosunda nasıl asimetrik olarak konumlandırıldığını görebiliyoruz. Ayrıca çok belli olmasa da logonun üst kısmındaki siyah ve kırmızı bölgenin daha açık, alt kısmındaki siyah ve kırmızı bölgenin de daha koyu renk olduğunu belirtelim.

Peki TFF, neden asimetrik bir logo tercih etti?

Simetri hastalarına duvarları yumruklatacak bu asimetrik yerleşim, çok büyük ihtimalle bir "hatadan" kaynaklanmıyor. Google dahi pek çok şirket, logolarında küçük asimetrilere yer vererek daha doğal görünmelerini tercih edebiliyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki içeriğimizi okuyabilir ya da videomuzu izleyebilirsiniz.