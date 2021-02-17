Türk Standardları Enstitüsü, ikinci el telefon onarımı yapan merkezler için bazı yeni kurallar getirdi. Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin devamı niteliğinde olan kurallar, ikinci el telefon pazarını canlandıracak gibi görünüyor.

Türk Standardları Enstitüsü, ikinci el telefonların onarım ve yeniden piyasaya sürülmesi için yeni düzenlemeler getirdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte onarım işi yapan şirketlere daha ağır sorumluluklar getirildi. İkinci el telefon almayı düşünen vatandaşları güvence altına almayı amaçlayan düzenleme, bu pazar için can suyu olacak gibi görünüyor.

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıl, telefon onarımı yapan merkezler için yetki benzeri ve yeterlilik sertifikası gibi şartlar getirmişti. Bu da bu tür kuruluşların, daha ciddi bir şekilde çalışmalarını sağlamıştı. Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayımlanan "İş Yerleri-Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar" düzenlemesi de telefon onarım merkezlerinin yapması gerekenler ile sorumluluklarının neler olduğunu detaylandırıyor. Bu sorumluluklar, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ikinci el telefon almasını sağlayacak.

İşte söz konusu düzenleme ile onarım merkezlerine getirilen kurallar

Yenileme merkezi iş yerinin tamamı aynı çatı altında olacak.

olacak. Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek .

. Yenileme merkezine gelen ikinci el cep telefonlarının Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde " Beyaz Liste "de olup olmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmayacak.

"de olup olmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmayacak. Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep telefonunun değerine ilişkin değerleme işlemi yapması durumunda bu işlem en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılacak.

Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep telefonunun değerlemesinin yapılmasını takiben müşterinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını alacak ve kabul edildiğinde ödemeyi yapacak.

ve kabul edildiğinde ödemeyi yapacak. IOS, Android gibi bir yazılımla cihazın performans testleri yapılacak.

yapılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından yenileme işlemi yapılacak cep telefonlarının ses veya veri haberleşmesinde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecek. Bu madde kapsamında yapılan işlem kayıt altına alınacak ve 5 yıl süreyle muhafaza edilecek.

kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecek. Bu madde kapsamında yapılan işlem kayıt altına alınacak ve 5 yıl süreyle muhafaza edilecek. Yenileme merkezi, ikinci el cep telefonunun yenileme işlemini yaparken, onarım veya parça değişikliği gerekiyorsa bu onarım ve değişikliğin yapılmasını, önceki kullanıcıya ait kişisel veriler dahil tüm bilgilerin geri getirilemez şekilde yok edilmesini, fabrika ayarlarına getirilmesini, performansının ve tüm fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığının tespitini ve kontrollerini sağlayacak.

Yenileme işlemi yapılan ikinci el cep telefonunun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmeyecek .

. Yenilenen kullanılmış cep telefonunun sertifikalandırma işlemi yapılmalı ve bu sertifika ve işlemleri gösteren liste yenilenmiş ürünle birlikte verilecek.

işlemi yapılmalı ve bu sertifika ve işlemleri gösteren liste yenilenmiş ürünle birlikte verilecek. Yenilenen ikinci el cep telefonu tüketicilerin kolayca göreceği şekilde ambalajına, etiketine, garanti belgesine, IMEI numarasını içeren faturasına, reklam ve ilanlarına "yenilenmiş ürün" ibaresi ve iş yeri bilgilerine yer verilerek satışa sunulacak.