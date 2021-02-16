Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Türkiye Ulusal Ödülü Açıklandı

Sony Türkiye, Dünya Fotoğraf Organizasyonu ile beraber 2021 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Türkiye Ulusal Ödülü’nü Mehmet Aslan’ın kazandığını açıkladı.

2021 yılı Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’ne bu yıl 220 bölgeden 330 binin üzerinde başvuru yapıldı. 165 binden fazla fotoğraf Açık Yarışma’ya dahil edildi. Oldukça zorlu bir karar sürecini barındıran yarışmada yılın konsepti "Pandemi" olmuştu.

Mehmet Aslan’ın “Halı Sahada Pandemi” isimli çalışmasında kompozisyon, ibadet yerlerinin kapatılmasının ardından halı sahada sosyal mesafe ile namaz kılan halkı anlatıyordu. Anonim olarak birinci seçilen Mehmet Aslan, Türkiye Ulusal Ödülü’nün de sahibi oldu.

Mehmet Aslan’dan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Açıklaması

"İlgiyle takip ettiğimiz ve dünyanın en prestijli yarışmalarından olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'ne adımı yazdırmak ve ülkemi temsil etmek beni onurlandırdı. Daha önce Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri 2019'da ulusal birincilik elde etmiştik. 2021'de tekrar ulusal birincilik almanın mutluluğunu yaşıyorum. Fotoğraf yolunda bir şeyler yapmaya çalışırken bu tür ödüller bizi taçlandırıyor ve fotoğrafa daha da sıkı sıkı sarılmamızı sağlıyor"

2021 Sony Fotoğraf Ödülleri Öğrenci, Gençlik, Açık ve Profesyonel kazananları bu yıl 15 Nisan 2021’de Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun sosyal medya platformları ve web sitesinden ilan edilecek. Kazananlara dijital video görüntüleme ekipmanlarının verilmesi yine aynı tarihte ön görülüyor.

Covid 19 pandemisinin hayatın her alanına nasıl yansıdığını görmemizi sağlayan bu mükemmel fotoğraf karesiyle beraber diğer fotoğrafları ve finale kalan isimleri görmek isterseniz : http://www.worldlphoto.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.