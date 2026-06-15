2026-2030 Yıllarını Kapsayan "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı" Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X üzerinden yayımladığı açıklama ile 2026-2030 yıllarını kapsayan "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı"nı duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2030 yıllarını kapsayan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı’nı duyurdu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

"Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" mottosuyla yola çıkan bu planın neler kapsadığına gelin hep birlikte bakalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

5 milyon vatandaşa yapay zekâ eğitimi verilecek

Hükûmet, 81 ilin tamamında kurulacak atölyelerle Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı’nı başlatıyor. Hedef sadece 2 yıl içinde tam 5 milyon vatandaşa eğitim verilerek, bu vatandaşların yapay zekâ okuryazarı yapılması yönünde.

Ayrıca geleceğin teknolojisini sırtlayacak 10 bin ileri düzey uzman ve 100 bin uygulama profesyoneli yetiştirilecek.

"Açık veri" dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında yer alan en dikkat çekici noktalardan biri de kamuda saklanan devasa verilerin halka açılması.

Sağlık, tarım, savunma ve e-ticaret gibi kritik alanlardaki en az 2 bin kamu veri seti, Ulusal Veri Kütüphanesi üzerinden araştırmacıların ve girişimcilerin kullanımına sunulacak.

İstanbul, dünyanın yeni teknoloji vitrini olacak

Geleceğin altyapısı için de düğmeye basıldı. 2030’a kadar veri merkezi kurulu gücü en az 1 gigavata çıkarılırken, kamu yatırımlarından yapay zekâ projelerine en az %2 pay ayrılacak.

En büyük hedef ise 10 milyar dolarlık dev bir özel sektör kaynağını harekete geçirmek. Bu büyük operasyonun kalbi ve uluslararası vitrini ise megakent İstanbul olacak.