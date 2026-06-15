Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

2026-2030 Yıllarını Kapsayan "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı" Duyuruldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X üzerinden yayımladığı açıklama ile 2026-2030 yıllarını kapsayan "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı"nı duyurdu.

2026-2030 Yıllarını Kapsayan "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı" Duyuruldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2030 yıllarını kapsayan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı’nı duyurdu.

"Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" mottosuyla yola çıkan bu planın neler kapsadığına gelin hep birlikte bakalım.

İçerikten Görseller

2026-2030 Yıllarını Kapsayan "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı" Duyuruldu
2
2
2

5 milyon vatandaşa yapay zekâ eğitimi verilecek

2

Hükûmet, 81 ilin tamamında kurulacak atölyelerle Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı’nı başlatıyor. Hedef sadece 2 yıl içinde tam 5 milyon vatandaşa eğitim verilerek, bu vatandaşların yapay zekâ okuryazarı yapılması yönünde.

Ayrıca geleceğin teknolojisini sırtlayacak 10 bin ileri düzey uzman ve 100 bin uygulama profesyoneli yetiştirilecek.

"Açık veri" dönemi

2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında yer alan en dikkat çekici noktalardan biri de kamuda saklanan devasa verilerin halka açılması.

Sağlık, tarım, savunma ve e-ticaret gibi kritik alanlardaki en az 2 bin kamu veri seti, Ulusal Veri Kütüphanesi üzerinden araştırmacıların ve girişimcilerin kullanımına sunulacak.

İstanbul, dünyanın yeni teknoloji vitrini olacak

2

Geleceğin altyapısı için de düğmeye basıldı. 2030’a kadar veri merkezi kurulu gücü en az 1 gigavata çıkarılırken, kamu yatırımlarından yapay zekâ projelerine en az %2 pay ayrılacak.

En büyük hedef ise 10 milyar dolarlık dev bir özel sektör kaynağını harekete geçirmek. Bu büyük operasyonun kalbi ve uluslararası vitrini ise megakent İstanbul olacak.

Otokoç 2. El ile tek tıkla aracının değerini öğrenmek için tıkla!

Otokoç 2. El ile tek tıkla aracının değerini öğrenmek için tıkla!

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dil Bariyeri Artık 'Gerçekten' Tarih Oldu: Yeni Gemini 3.5 Live Translate ile Tanışın!

Dil Bariyeri Artık 'Gerçekten' Tarih Oldu: Yeni Gemini 3.5 Live Translate ile Tanışın!

ChatGPT’ye Çıktığı Günden Bu Yana En Büyük Güncelleme Geliyor: Artık Sadece Sohbet Etmeyecek

ChatGPT’ye Çıktığı Günden Bu Yana En Büyük Güncelleme Geliyor: Artık Sadece Sohbet Etmeyecek

Gemini Çöktü mü? Gemini'de Yeni Sohbet Başlatılamıyor!

Gemini Çöktü mü? Gemini'de Yeni Sohbet Başlatılamıyor!

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT ile Ürkütücü Görsel Üretme Akımını Açıkladık: Arka Planda Aslında Neler Oluyor?

ChatGPT ile Ürkütücü Görsel Üretme Akımını Açıkladık: Arka Planda Aslında Neler Oluyor?

Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Modelinin "Gemini"ya Dair Hiçbir Şey İçermediği Açıklandı

Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Modelinin "Gemini"ya Dair Hiçbir Şey İçermediği Açıklandı

Apple, Siri’yi Baştan Aşağı Değiştiriyor: İşte Siri AI ve Yeni Apple Intelligence ile Gelecek Tüm Özellikler

Apple, Siri’yi Baştan Aşağı Değiştiriyor: İşte Siri AI ve Yeni Apple Intelligence ile Gelecek Tüm Özellikler

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

TRT 1 Maç Başlayınca Şifreli Oluyor Sorunu Çözümü: Adım Adım Anlattık!

TRT 1 Maç Başlayınca Şifreli Oluyor Sorunu Çözümü: Adım Adım Anlattık!

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com