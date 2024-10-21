Tükürük testiyle kapsamlı DNA analizi yapan 23andMe, iflasın eşiğine geldi. 14 milyondan fazla müşteri, kendi DNA verilerine ne olacağını merak ediyor. İşte firmanın açıklaması...

İlk kez 2006 yılında adını duyduğumuz, sadece basit bir tükürük testi ile detaylı DNA analizi yapan ve bu analizlerle ırkların kökenine inmeyi amaçlayan 23andMe isimli firma, iflasın eşiğine geldi. Bu durum; bugüne dek toplanan DNA örneklerinin risk altında olduğunu düşündürdü. Peki bundan sonra ne olacak?

Kurulduğu dönem büyük bir heyecan yaratan 23andMe, 2008 yılında Time Dergisi tarafından "Yılın İcadı" ödülüne layık görülmüştü. O dönemler 999 dolar karşılığında basit bir kit satan şirket, tüketicilerin bu kitin içine tükürmelerini ve yeniden kendilerine göndermelerini istiyordu. Şirketin açıklamasına göre bugüne dek 14 milyondan fazla kişi, DNA analizi için tükürük testi yaptırdı. Ancak maddi sorunlar, sistemin artık sürdürülemez hâle gelmesine yol açtı.

14 milyon kişinin DNA verisine ne olacak?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, 23andMe CEO'su Anne Wojcicki oldu. Müşteri gizliliğine sadık kalacaklarını söyleyen Wojcicki, iflastan sonraki süreçte de mevcut gizlilik politikalarına bağlı kalmaya devam edeceklerini ifade etti. Şirketin mevcut politikalarına göre DNA örnekleri, üçüncü taraflarla paylaşılmıyor. En azından bilindiği kadarıyla...

23andMe neden iflas etti?

23andMe'yi iflasa sürükleyen nedenlerden bir tanesi, geçtiğimiz yıl yaşanan bir veri ihlaliydi. Bu olay kapsamında 7 milyon civarı kullanıcının verileri sızdırıldı. Ayrıca şirketin hisse senetleri de dip yaptı. Hatta şirketin değeri, tepe noktasından yüzde 97'den fazla düşüş gösterdi. Hâl böyle olunca şirket için kaçınılmaz son, kapıyı çaldı.