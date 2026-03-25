Türkiye’nin İlk Zırhlı SUV’u TULGA 4x4 Sahaya İndi: İşte Tüm Özellikleri

Türkiye’nin savunma sanayii envanterine yeni bir araç daha eklendi. BMC tarafından geliştirilen TULGA 4x4, doğuştan zırhlı SUV olarak tasarlandı ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunularak görevine başladı.

İç güvenlik operasyonları için özel olarak tasarlanan araç, hem şehir içi hem de zorlu arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde geliştirildi. Test süreçlerini başarıyla tamamlayan TULGA 4x4, artık aktif olarak güvenlik güçlerinin envanterinde yer alıyor.

TULGA 4x4, Türkiye’de geliştirilen ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV olma özelliğini taşıyor.

'Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı' projesi kapsamında hayata geçirilen araç, sahadaki güvenlik ihtiyaçlarına doğrudan yanıt vermek üzere tasarlandı. Araç, sonradan zırh eklenen modellerden farklı olarak baştan zırhlı şekilde üretiliyor. Bu da hem dayanıklılık hem de güvenlik açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

TULGA 4x4 teknik özellikleri:

TULGA 4x4, 4 silindirli dizel motoruyla 250 beygir güç üretiyor ve saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 8 ton ağırlığındaki araç, 5 personel taşıma kapasitesine sahip. Arazi performansı tarafında da iddialı olan araç, yüzde 60 tırmanma kabiliyeti sunuyor. Bağımsız çift salıncaklı süspansiyon sistemi ve disk frenler sayesinde hem zorlu arazide hem de şehir içinde yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

Araçta kullanılan zırh yapısı, hem gövde hem de taban kısmında personeli farklı tehditlere karşı koruyacak şekilde geliştirildi. Araçta patlayıcı etkilerine karşı dayanıklılık sunan korumalar ve güçlendirilmiş şasi yapısı ile özel camlar yer alıyor. Bu sayede TULGA 4x4, özellikle riskli bölgelerde görev yapan personelin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

BMC, TULGA 4x4’ü tek bir modelle sınırlı tutmayı planlamıyor. Araç platformunun farklı versiyonlarının da geliştirilmesi hedefleniyor. Nitekim pick-up gibi farklı varyantlar üzerinde de çalışmalar sürüyor.