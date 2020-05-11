Türk Bilim İnsanı, COVID-19'a Karşı Gen Susturmayı Deneyecek

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nde çalışan Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, daha önce akciğer kanserinin tedavisinde kullandıkları ‘gen susturma’ yöntemini bu kez COVID-19’a karşı ilaç geliştirmede kullanacak. Özpolat, her şey yolunda giderse eylül ayı gibi hasta testlerine başlamayı planladıklarını söyledi.

Dünyanın önde gelen kanser merkezlerinden Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Deneysel İlaçlar ve Kanser Tıbbı bölümünde görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19’a karşı ‘gen susturma’ yöntemi ile ilaç geliştirecek.

Çalışmaya ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Prof. Dr. Özpolat, geçen yıl akciğer kanserinin tedavisinde başarılı sonuçlar veren 'gen susturma' yöntemi ile ilaç geliştirme projesi için Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH-National Institute of Health) ve Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI-National Cancer Institute) tarafından 1 milyon 250 bin dolarlık araştırma fonu sağlandığını ifade etti.

Türk bilim insanı, COVID-19’da ölümcül sonuçlara yol açan sitokin fırtınasına karşı ilaç geliştirmek üzere gen susturma yöntemini kullanacak

Akciğer kanseri ve COVID-19’un bazı mekanizmalarının birbirine çok benzediğini belirten Türk bilim insanı, bu nedenle pandemiden sonra kanser projelerini revize ettiklerini ve 200 bin dolar ek bütçe alarak, aynı yöntemi COVID-19’da da ölümcül sonuçlara yol açan sitokin fırtınasına karşı ilaç geliştirmek üzere kullanacaklarını söyledi.

Birkaç ay içinde hayvan deneylerine başlayacaklarını dile getiren Prof. Dr. Özpolat, her şeyin yolunda gitmesi halinde eylül ayı gibi hasta denemelerine başlamayı planladıklarını aktardı. Bu ilacı geliştirdiklerinde, hem aşının başarısız olacağı vakalarda, hem de aşılanmamış nüfusta COVID-19 nedeniyle ortaya çıkabilecek ölümcül sitokin fırtınası tablosuna çözüm bulunacağını ifade eden Prof. Dr. Özpolat, çalışmadan umutlu olduklarını belirtti.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde eylül ayı gibi hasta testlerine başlanacak

COVID-19’da ölümlerin en temel sebebinin sitokin fırtınası sonucunda ortaya çıkan nefes darlığı ve oksijen yetmezliğinin olduğuna dikkat çeken başarılı bilim insanı, “Sitokin fırtınası, bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonu olarak gelişiyor. Bağışıklık sistemi koronavirüse aşırı reaksiyon gösterdiğinde vücutta yangı dediğimiz inflamasyon artıyor ve bu da akciğerde sıvı birikimine, nefes darlığına ve çoklu organ yetmezliği ile ölüme neden oluyor” dedi.

Kendilerinden başka koronavirüse karşı gen susturma tedavisi üzerinde çalışan başka bir ekibin olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özpolat, “Sitokin fırtınası aslında dünya tarihinin en büyük ve en ölümcül pandemisi olan İspanyol Gribi’ndeki ölümlerin de nedeniydi. Daha sonra SARS ve kuş gribinde ölümlerin hepsinin bu nedenle gerçekleştiği düşünüldü. Biz o nedenle bu konu üzerinde çalışıyorduk” ifadelerini kullandı.

"Bizim geliştireceğimiz ilaç, muadillerine göre çok daha ucuz olacağı için hastaların erişimi zor olmayacak”

COVID-19’da sitokin fırtınasının önüne geçebilmek için klinik deneme aşamasında olan birkaç ilaç çalışması olduğunu ancak henüz onaylanmadığını aktaran Prof. Dr. Özpolat, “Bunlar antikor temelli olduğu için üretimi ve maliyeti çok pahalı. Hasta başına yaklaşık 2 bin doları buluyor. Bu kadar pahalı bir tedaviyi her hastaya kullanmak mümkün değil. Bizim geliştireceğimiz ilaç çok daha ucuz olacağı için hastaların erişimi de zor olmayacak” şeklinde konuştu.