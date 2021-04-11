Türk Siber Güvenlik Şirketi, Yerliliğin Önemini Açıkladı

Türk siber güvenlik şirketi Berqnet, her geçen gün sanallaşan dünyada yerli siber güvenlik teknolojilerinin önemini açıkladı. Berqnet, bu konuda %100 yerlilik hedefine ulaşmış ve dünyaya kendi ürünlerini ihraç etmeye başlamış durumda.

Özellikle son aylarda hem ülkemizde hem de dünyada dev şirketlere yapılan ve bu şirketleri, müşterilerini ve kullanıcılarını tehlike altına sokan siber saldırılarla karşılaştık. Bu saldırıları her gün duymamamızı sağlayan en temel şeyse siber güvenlik. Fakat teknoloji dünyası gelişmeye devam ettikçe siber güvenlik konusu da milli bir sorun haline gelmiş durumda.

Türk güvenlik şirketi Berqnet Firewall, siber güvenlik konusunda yerliliğin ve yerli üretimin önemini ortaya koyan bazı noktalara dikkat çekti. Yerlilik konusunda en önemli noktalardan biri olaraksa ülkemizde üretilen ürünlerde kullanılan ithal parçalar gösterildi. İthal parçalar, olası bir kriz durumunda destek verememe veya üretiminin geri çekilebilmesi gibi kritik sorunlarla baş başa kalmamıza yol açabiliyor.

Siberleşen dünyada savaşın türü de değişti:

Giderek siberleşen dünyada savaşlar da haliyle değişiyor. Siber savaşların yeni bir savaş türü olduğu günümüz dünyasında ülkeler, halkı, orduyu ve siyasi güçleri yıpratacak hareketlerde bulunabiliyor. Siber güvelik ürünlerinin geniş kullanım yelpazesi de onları bir araç haline getiriyor. Yabancı ürünlerin yedek parçadan yoksun bırakılması veya ürün desteğinin çekilmesi, ağır sonuçlar yaşatma riski taşıyor.

Ülke sınırları içerisinde ve ülke kaynaklarıyla üretilen yerli ürünlerse bu riski ortadan kaldırabiliyor. Zira bu durumda krizden bağımsız ürün ve hizmet tedarikinde aksama yaşama riski kalmıyor. Ulus devletler, günümüzde bu konuda ciddi adımlar atıyor, milyarlarca dolarlık bütçeler ayırıyor, yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını gidermek için sürekli olarak siber ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Tabii yerli ürünlere verilen destek, ülkelerin önceliklerinden biri haline geliyor.

Türkiye’de atılan adımlar:

Siber güvenlik konusunda ülkemizde atılan en önemli adım, 2013-2014 yıllarındaki Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’ydı. 20 Haziran 2013’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu plan dâhilinde siber güvenlik mevzuatının geliştirilmesi, kritik altyapıların güvenliğinin sağlanması, toplumda siber güvenlik farkındalığının oluşturulması ve siber tehditlerin tespiti ve önlenmesi konusunda çalışmalar yürütüldü.

2020 yılının son kabine toplantısında Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı görüşüldü ve yeni adımlar atılmasına karar verildi. Yapılan açıklamalarda siber tehditlerde büyük artış yaşandığına dikkat çekildi ve fiziki sınırların korunmasıyla dijital altyapıların ve verilerin korunmasının aynı derecede önem kazandığı ifade edildi. Ayrıca dijital altyapılar ve siber güvenlik konularında kimi zaman gizli kimi zaman açık engellemelere maruz kalınması nedeniyle yerli ve milli bir anlayışla yürünmesi gerektiği vurgulandı.

Siber güvenlik yeni bir cephe oldu:

NATO’nun siber güvenliği beşinci harp alanı olarak kabul ettiği şu zamanlarda Berqnet Firewall Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, yerlileşmek konusunda ülkemizde atılan önemli adımlardan birinin altını çizdi. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi çalışmasına dikkat çektiği açıklaması şu şekildeydi:

“Rehberdeki 12 temel hedeften birincisi yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin kullanımını teşvik ederek ülkemizde siber güvenlik teknolojileri üretmenin önünü açıyor. Sadece bu hedef bile ülkemiz açısından çok önemlidir.”

Pandemide siber güvenlik riskleri artış gösterdi:

COVID-19 pandemisiyle hem işi hem de okulu eve taşıdığımız dönemde dijital ortamlardaki verinin kritik bir öneme sahip olduğunu da gördük. Dolayısıyla bu veriyi üretme, saklama ve kontrol altında güvenle tutabilmenin önemi de bir kez daha ortaya kondu. Pandemi döneminde siber saldırıların etkisi ve sayısında da artış meydana geldi, hem dünyada hem de ülkemizde siber güvenliğin önemi tekrar hatırlatıldı.

Yerli yazılımlara, donanımlara ve yapay zeka, makine öğrenim gibi yeni nesil sistemlere de ihtiyaç duyulduğu siber güvenlik alanında ülkemizde çözümler geliştirilmeye devam ediyor. Firewall, Antivirüs, IPS, IDS, mobil güvenlik uygulamaları gibi birçok alanda yerli çözümler geliştirildi, siber ordular yetiştirilmeye ve siber tatbikatlar için Cyber Range ürünleri üretilmeye başladı.

Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojilerinin bir markası olan Berqnet’in siber güvenlik ürünleri de yerlilik konusunda büyük bir açığı kapatıyor. %100 yerlilik oranına ulaşan marka, tamamen yerli imkânlarla araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Bugün binlerce kurum tarafından tercih edilen Berqnet, ürettiği teknolojileri de dünyaya ihraç ediyor.