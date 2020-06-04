Türk iş insanı Armağan Arabul, elektrik motorlu bir hiper otomobil projesi üzerinde çalışıyor. Benzersiz özellikleriyle pistlere özel olarak üretilmek istenen "Elektron One" isimli bu hiper otomobilin, 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması hedefleniyor.

Elektrik motorlu araçlar artık hayatımızın bir gerçeği ve her geçen gün biraz daha popüler hale geliyorlar. Hatta ülkemizin ilk yerli otomobili de tamamen elektrikli olacak. Ancak görünüşe göre Türkiye sadece TOGG ile değil, başka bir elektrik motorlu araç ile de anılacak Hatta bu araç, bir hiper otomobil olacak ve "Elektron One" olarak isimlendirilecek.

Armağan Arabul isimli iş insanı, medyaya uzak bir isim olsa da sektörün yakından tanıdığı bir isim. Türk-İtalyan Formula E takımının kurulmasına öncülük eden Arabul, şimdi ise yeni bir proje ile karşımızda.

Elektron One, tamamlanırsa böyle görünecek

Elektron One'ın bir hiper otomobil olacağını söylemiştik. Aracın tasarımı, segmentindeki diğer otomobillerin gerisinde kalmıyor. Üstelik yukarıda fotoğrafını görmekte olduğunuz bu süper aracın önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nda otomobil tutkunlarıyla buluşturulması planlanıyor. Proje şu sıralar prototip geliştirme aşamasında.

Edinilen bilgilere göre Elektron One, tam 1.360 beygir gücünde olacak ve bu yüksek güç, dört tekere eşit aktarılacak. Ayrıca aracın elektrik motoru ve bataryası için sektörün önemli isimlerinden bir tanesi olan Imecar ile iş birliği yapılacak. Zaten bu hiper aracın gelişim aşamasında da Imecar ile ortaklık kurulmuş durumda.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bulunan Arabul, Elektron One'ın benzersiz bir hiper otomobil olacağını söylüyor. Proje kapsamında sıklıkla Türk Malı parçaların tercih edileceğini söyleyen Arabul, bu sayede Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacaklarını ifade ediyor. Araçlarının fiyatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Arabul, Elektron One'ın vergisiz halinin 330 ila 350 bin euro arasında olacağını belirtiyor.

Elektron One, pistlere özel bir hiper araç olacak

Arabul'un açıklamalarına göre günlük kullanıcılar olarak bizler, bu aracı yollarda göremeyeceğiz. Çünkü Arabul, Elektron One'ın pistlere özel bir araç olacağını ifade ediyor. Bu bağlamda 4 kapılı bir model düşünmediğini ifade eden Arabul, dört kapılı bir araç hayali olması durumunda bu aracı kardeş bir şirket altında üretebileceklerini sözlerine ekliyor.