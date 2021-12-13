Çekya’da düzenlenen ZAV100 3. Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Yarışması’nda Türk Milli Klavye Takımı, 4 madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu. Türkiye, iki birincilik ve bir üçüncülük elde etti.

Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu’nun Çekya Temsilciliği tarafından düzenlenen uluslararası klavye yarışması sona erdi. ZAV100 3. Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Yarışması’nda Türk Milli Klavye Takımı, topladığı madalyalarla yarışmanın kazananları arasında yer aldı.

9-11 Aralık tarihlerinde Çekya’da düzenlenen yarışmada 13-16 yaş öğrenciler kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Ortaokulu’ndan Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 739 vuruş yaparak birinci oldu. Tecrübeliler kategorisindeyse Ankara Danıştay Başkanlığı’ndan Erdi Çiller, dakikada net 814 vuruş yazarak birinciliği elde etti.

Türkiye, toplam 4 madalya kazandı

Toplamda 4 kategoride yapılan yarışlarda diğer iki kategorinin birinciliği, Çekya takımının oldu. Gençler kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Sinem Deniz 3.’lüğe adını yazdırdı. Ümit Şeker, İlyas Pamukçu ve Efe Abdullah Taner de yarışmanın onur tablosuna girmeye hak kazandı.

ZAV100 3. Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Yarışması’na Çekya, Almanya, ABD, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Lüksemburg, Macaristan, Rusya, Slovakya, Polonya, İtalya, Arjantin ve Türkiye olmak üzere 14 ülkeden 1.354 yarışmacı katıldı. Türkiye’den toplamda 36 klavye ustası yarışmada yer aldı.

Bu yıl 13-16 yaş öğrenciler kategorisinde birinciliği elde eden Nisa Maya Tunçoğlu, yarışmanın geçtiğimiz yılki ayağında 10-12 yaş grubunun birincisi olmayı başarmıştı.