Yerli oyun geliştirme şirketi Alictus'un yüzde 80'i, ABD'li SciPlay'e satıldı. SciPlay, bu satın alma için tam 100 milyon dolarlık ödeme yaptı. Şirketin geri kalanı da önümüzdeki 5 yıl içerisinde SciPlay'e devredilecek.

Türk mobil oyun şirketi Alictus'a büyük bir talip çıktı. Merkezi ABD'de olan SciPlay, Alictus'u satın alacağını duyurdu. Satın alma işlemi, Alictus'un yüzde 80'lik bölümü için 100 milyon dolar olacak. Alictus, önümüzdeki 5 yıl içerisinde kalan yüzde 20'lik bölümü de SciPlay'e devredecek. Yüzde 20'lik bölümün SciPlay'e maliyetinin 200 milyon dolara kadar yükselebileceği düşünülüyor.

Alictus, mobil oyun dünyasında dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Öyle ki Deep Clean Inc., Candy Challenge 3D, Collect Cubes ve Rob Master 3D gibi oyunların ardındaki isim olan Alictus, bugüne dek 300 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Şirket, daha önce hiçbir yatırım almasa da ABD App Store'unun liste başlarında kendine yer bulmayı başardı. SciPlay, Alictus'taki ışığı görmüş durumda.

Çalışanlar, görevlerini devam ettirecek

Emre Taş ile Ecem Baran tarafından kurulan Alictus, satın alma işlemlerinin tamamlanmasından sonra da şirketteki diğer arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya devam edecekler. SciPlay, Alictus'u uluslararası stüdyo ağına ekleyerek şirketin çalışmalarına eskisi gibi devam etmesini sağlayacak.

Satın alma ile ilgili açıklamalarda bulunan Alictus yetkilileri, bu ortaklığın kendileri için önemli olduğunu ve SciPlay ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirttiler. SciPlay İcra Kurulu Başkanı Josh Wilson tarafından yapılan açıklamalarda ise Alictus'un kendini ispatladığı olağanüstü bir geçmişe sahip olduğu ifade edildi... Biz de Webtekno olarak, Alictus'un iş birliğini kutluyoruz.