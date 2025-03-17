İlk 24 saatinde herkesin ücretsiz şekilde kütüphanesine ekleyebileceği Türk yapımı Party Club bugün itibarıyla piyasaya sürüldü.

Türk yapımı Lucid11 Interactive’in yeni oyunu Party Club bugün itibarıyla oyuncularla buluştu ve sınırlı süreliğine ücretsiz olacak.

Overcooked tarzı kaotik oynanışıyla dikkat çeken bu eğlenceli Türk yapımı, ilk 24 saat boyunca tamamen ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklenebilecek.

Eğer oyunu 18 Mart saat 18.00’e kadar kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak. Kaçıranlar için ise oyun yarından itibaren 8.49$ fiyat etiketine sahip olacak.

Party Club nasıl bir oyun?

Party Club, dört kişiye kadar co-op oynanabilen, yemek pişirip müşterilere hizmet etmeye çalıştığınız, bolca aksiyon ve eğlence içeren bir parti oyunu. Mutfakta sürekli işler çığırından çıkabiliyor ve birbirinden ilginç müşteriler mekânınıza geliyor.

Party Club'ın Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.