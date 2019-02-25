Türkiye'nin dijital operatörü Turkcell, Barcelona'da düzenlemekte olan MWC 2019 etkinliğinde kurduğu Turkcell/Lifecell standı ile yenilikçi teknolojilerini tüm dünyaya tanıtıyor.

Türkiye’nin öncü mobil operatörü olma niteliğini taşıyan Turkcell, dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarı olan Mobil Dünya Kongresi’ndeki yerini aldı. Fuarda kendi gelişmiş teknolojilerini tanıtan şirketlerin bulunduğu Innovation City 4 adlı salonda kurulan Turkcell/Lifecell standı ile ziyaretçileri karşılayan Turkcell, fuar sırasında geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarıları ve gelecek yıllara dair planlarını sunacak.

Kurduğu stantta en yeni dijital çözüm ve servislerini tanıtmakta olan Turkcell, Lifecell’in ‘bin 440 stratejisi’ni ilk hayata geçiren mobil operatör olarak son 3 yıldır dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olmayı nasıl başardığını gerçekleştirdiği sunumlarla ziyaretçilere aktarıyor. 2018 yılında kendine koymuş olduğu hedeflerin üzerine çıkan Turkcell, 24 aylık gelirini %49, 36 aylık gelirini de %66,7 artırmayı başardı.

Lifecell’in sahip olduğu vizyon ve stratejilerini dünyanın herhangi bir bölgesindeki ihtiyaç duyan operatörlere taşıdığını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirdiği konuşmasında şu sözlere yer verdi;

“Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz; DO-Dijital Operatör... Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz; bin 440... Yani, müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, bin 440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır Lifecell, bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyor.”

Turkcell, bir anlamda mobil teknolojinin nasıl bir geleceği sahip olacağının ortaya çıkacağı Mobil Dünya Kongresi’nde BiP, fizy, TV+, Lifebox, Dergilik, Kopilot ve Yaani gibi Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve popülerliği her geçen gün artan servislerini uluslararası arenada da tanıtma fırsatı yakalamış olacak.