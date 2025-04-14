Turkcell, ITU bünyesindeki Yapay Zekâ Odak Grubu’nun ilk yüz yüze toplantısına İstanbul’da ev sahipliği yaptı.

Turkcell, iletişim dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul’da buluşturdu. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde kurulan “Yerleşik Yapay Zekâ Odak Grubu”, ilk yüz yüze toplantısını Turkcell’in ev sahipliğinde İstanbul’da yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar bu etkinlikte bir araya geldi.

Toplantı ITU çatısı altında kurulan ve yapay zekâ odaklı ağ sistemlerine yoğunlaşan çalışma grubunun yüz yüze yapılan ilk buluşmasıydı. Etkinliğe BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve ITU Standardizasyon Bürosu Direktörü Seizo Onoe de katıldı.

Telekom dünyası kuantum sonrası döneme hazırlanıyor

Katılımcılar, yapay zekânın iletişim ağlarına entegrasyonu konusundaki teknik detayları ve uygulama senaryolarını değerlendirdi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, gelecekteki ağ standartlarının sıfıra yakın gecikmeyle çalışan ve otonom karar mekanizmalarına sahip sistemler üzerine şekilleneceğini belirtti. Koç ayrıca, toplantının Dünya Kuantum Günü’nde yapılmasının sembolik önemine dikkat çekti ve Turkcell’in kuantum sonrası döneme yönelik hazırlıklarını vurguladı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, gelecekteki ağ standartlarının sıfıra yakın gecikmeyle çalışan ve otonom karar mekanizmalarına sahip sistemler üzerine şekilleneceğini belirtti. Koç ayrıca, toplantının Dünya Kuantum Günü’nde yapılmasının sembolik önemine dikkat çekti ve Turkcell’in kuantum sonrası döneme yönelik hazırlıklarını vurguladı.

Toplantıya katılan isimler, yapay zekâ destekli ağların yalnızca teknolojik değil, yapısal bir dönüşüm anlamına geldiğine dikkat çekti. Etkinlikte, bu yeni nesil ağların standartları, teknik özellikleri ve potansiyel etkileri ele alındı.