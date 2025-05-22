Turkcell'in, Türksat'a ait Kablonet hizmetlerini satın alacağına yönelik iddialar, Ankara'da yeniden gündeme geldi. İki kurumun Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer aldığı belirtilirken satış işlemi için gerekli onayın alındığı öne sürüldü. Turkcell ve Türksat yetkilileri henüz konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

Turkcell ile ilgili dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. İddiaya göre Turkcell, Türksat’a ait olan Kablo hizmetlerini devralmak üzere onay aldı. Şirketlerden resmi bir açıklama gelmedi ancak sürece yakın kaynaklar, satışın tamamlanmak üzere olduğunu belirtiyor.

Mevcut bilgilere göre, Türksat Kablo’nun Turkcell’e devri için gereken adımlar atılmış durumda. Her iki şirket de Türkiye Varlık Fonu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Daha önce eski Türksat Genel Müdürü döneminde konuşulan bu iddialar, yeni yönetimle birlikte yeniden gündeme taşındı. Turkcell ve Türksat yetkilileri, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Turkcell Türksat’ın Kablo bölümünü satın alabilir

Fiber altyapı açısından Türkiye’nin en büyük oyuncularından olan Türksat, sadece 24 ilde hizmet verirken, fiber erişimini 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 965 bin haneye ulaştırdı. Toplamda 1,4 milyona yakın KabloNet abonesine sahip olan şirket, 43 bin kilometrelik kendi fiber hattını kullanıyor. Buna karşılık Turkcell’in sahip olduğu SuperOnline altyapısında 60 bin kilometreyi aşkın fiber bulunuyor, ancak bunun yaklaşık 37 bini BOTAŞ’tan kiralanan hatlardan oluşuyor.

Olası birleşmeyle birlikte Turkcell’in hizmet ağı genişleyecek. Şu an 28 ilde bulunan Turkcell SuperOnline, Türksat Kablo’nun kapsama alanındaki 7 yeni il ile birlikte toplamda 35 ilde fiber hizmet sunabilir hale gelecek. Bu durum, şirketin Türkiye genelindeki erişim kapasitesini doğrudan etkileyecek.

Satışın resmiyet kazanması hâlinde, Türkiye'nin fiber altyapı yapısında kayda değer bir değişiklik gündeme gelebilir. Gelişmelere ilişkin resmi açıklamalar ise henüz yapılmış değil.