Kendilerini "TurkDef" olarak isimlendiren bir grup hacker, Uludağ Sözlük'teki bazı sayfalara siber saldırı düzenledi. Saldırılar kapsamında Uludağ Sözlük'e ait 4 sayfayı ele geçiren bilgisayar korsanları, bunların 3 tanesini kontrolde tutmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en popüler internet sözlüklerinden bir tanesi olan Uludağ Sözlük, büyük bir hack olayı ile karşı karşıya gibi görünüyor. Kendi istatistiklerine göre 345 bin 96 üyesi olan ve bugüne kadar 26 milyonu aşkın girdinin yapıldığı sözlükteki bazı sayfalar, an itibarıyla erişilemez durumda. Saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanları, söz konusu sayfalarda kendi mesajlarını yayınlıyorlar.

Bilgisayar korsanlarının paylaştıkları mesajlara baktığımızda, bu saldırının ardında "TurkDef"in bulunduğunu görüyoruz. Sözlük bünyesindeki dört farklı sayfaya saldırı düzenleyen bilgisayar korsanları, bu sayfalardan 3 tanesinin kontrolünü ellerinde tutmaya devam ediyorlar. Saldırılan sayfalar arasında yer alan "Galeri" ise yeniden Uludağ Sözlük bünyesine geçmiş gibi görünüyor.

Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı

Uludağ Sözlük tarafından açılan resmi sosyal medya hesaplarına baktığımızda, konuyla ilgili hiçbir açıklamanın yapılmadığını görüyoruz. TurkDef ise Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile saldırıyı duyuran taraf oldu. İşin en ilginç yanı ise hack olayının üzerinden neredeyse 1 gün geçecek olmasına rağmen hacklenen sayfaların yeniden kontrol altına alınamamış olması.

Saldırılar şu sayfalara gerçekleştirildi

TurkDef, ele geçirdiği sayfalarda "Kayakları hazırlayın, Uludağ'da kaymaya geldik." ve "Zevkine sözlük hackleyelim dedik. Uludağ karlı penguenli iyi gider diye düşündük." gibi mesajlar paylaştılar. Ayrıca saldırıda rol alan bilgisayar korsanlarının kimler olduğu da bu mesajlar arasında yer alıyor.

Uludağ Sözlük saldırısı, TurkDef için bir ilk değil. Hatta son da olmayacak. Zira bu ekip, daha önceden de National Geographic, Red Bull, Mazda, Decathlon ve Philips gibi kurumlar ile Barbara Palvin, Linkin Park Grubu ve Serkan İnci gibi ünlü isimlere ait olan internet sitelerini de hacklemiş, seslerini dünyaya duyurmuşlardı.