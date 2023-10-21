Uzun zamandan beri deniz suyunun içme suyu olarak kullanılması tartışılırken Türkiye'de bir adada deniz suyu, içme suyu olarak kullanılıyor. Hem de uzun bir süredir!

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı bu ada, birçok tatilcinin uğrak mekânlarından biri. Fakat bu adayı tatil beldesi olması dışında diğer adalardan farklılaştıran bir özelliği var.

Avşa Adası'nda 2010 yılına kadar içme suyu büyük bir problemdi. Yer altı kaynaklarının hızla tükenmesi ve içme suyunun yetersiz olması sebebiyle Balıkesir Belediyesi, 10 milyon 568 bin TL'lik yatırım ile adaya 2010 yılında su arıtma tesisi kurdu. Bu arıtma tesisi sayesinde deniz suyu arıtılarak içme suyu elde edebiliyor.

Sadece evlerde değil, aynı zamanda otellerin musluklarından da arıtılmış deniz suyu akıyor.

Deniz suyunun arıtılarak içilebilir hâle gelmesi tartışılırken, Balıkesir Belediyesi 10 yıldan beri bu yöntemi uyguluyor. Adanın nüfusu yaklaşık 4 bin iken, tatil sezonunda 120 bine kadar çıkıyor. Durum böyleyken içilebilir suyun temin edilmesi oldukça zor bir hâl alıyor. Bu yüzden Balıkesir Belediyesi bir arıtma tesisi kurdu ve ada sakinleri, deniz suyunu içme suyu olarak kullanabiliyor.

Bu tesis, Marmara Denizi'nin suyundan her gün yaklaşık 4 bin metreküp içme suyu üretebiliyor. Üstelik bu suyun kireç oranı, diğer şebeke sularına göre daha az. Halkın bundan memnun olduğunu gören Balıkesir Belediyesi, kapasiteyi 2 bin metreküp daha artırmayı planlıyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, tesisin en çok da halkın talebi üzerine açıldığını belirtiyor. Tabii bunda turizm sektörünün de payı büyük.

En çok merak edilen konu ise deniz suyunun nasıl arıtıldığı.

Kıyıdan 465 metre uzaklıkta ve 15 metre derinlikten alınan deniz suyu, tesie iletiliyor ve arıtma tesisinin depolarında muhafaza ediliyor. Ardından önce ham su, kaba ve ince ızgaralardan geçirilerek kaba pislik atılıyor. Depolardan alınan deniz suyu önce 10 milimlik eleklerden geçiyor, daha sonra 1 milimlik diğer eleklerden geçerek kum filtresine aktarılıyor.

Gelen su, minerallerin suda kalması için uygulanan ters ozmos yöntemi ile %50 oranında işleniyor. Elde edilen su, dolomit filtrelerden geçirilerek remineralizasyon işlemine tabi tutuluyor. Son adımda ise klorlama işlemi uygulanıyor ve şebeke suyuna aktarılıyor.

Ancak bu arıtma işleminden elde edilen suyun %50'si denize geri gidiyor.

Marmara Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Uzuner, denizden alınan suyun toplamda dört aşamadan geçtiğini, içinde çeşitli minerallerin kaldığını ve üretilen suyun yarısının denize tekrar aktarıldığını belirtti.

Ancak bu arıtma işleminin maliyeti epey yüksek. Birçok arıtma tesisi, yüksek maliyetlerden ötürü deniz suyunu içme suyuna dönüştüremiyor. Ancak arıtma teknolojilerinin gelişmesiyle bu maliyet ilerleyen zamanlarda düşebilir.