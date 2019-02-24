Türkiye, Güneş Enerjisi Alanındaki Liderliğini Kaybetti

2017 yılında güneş enerjisi kurulumunda Avrupa çapında lider olan Türkiye, 2018 yılında bu liderliğini Almanya'ya devretti.

Yenilenebilir enerji alanında en fazla yatırım yapılan güneş enerjisi, 2018'de de bu yatırımların hedefi oldu. 2018'de Avrupa genelinde inşaa edilen güneş enerjisi santrallerinin toplam gücü %20 artarak 11 GW'a çıktı. Böylece liderliğini sürdüremeyen Türkiye, 1,64 GW ile ikinci sıraya geriledi. Birinci sırada ise 2,96 GW ile Almanya yer alıyor.

2018 yılında birinciliğini Almanya'ya devretmek zorunda kalan Türkiye, 2017 yılında 2,59 GW ile lider konumdaydı. Avrupa Güneş Enerjisi Birliği tarafından yayınlanan rapora göre, Hollanda da güneş enerjisine yatırımlarını artıran ülkeler arasına girdi. 2017 yılında 0,77 GW'lık toplam kurulumu olan Hollanda, 2018'de bu değeri 1,40 GW'a çıkardı.

Güneş enerjisinin son yıllardaki kurulum artışını hakkında konuşan Aurelie Beauvais, Türkiye'deki kurulum düşüşünün yaşanan krizlerden dolayı olduğunu belirtti.