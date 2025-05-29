Elektrikli Otomobil Şarj Etmenin En Ucuz ve En Pahalı Olduğu Ülkeler Açıklandı (Türkiye'nin Sıralaması Ağzınızı Açık Bırakacak)

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Avrupa genelinde elektrikli otomobil şarj etmenin kaç paraya mâl olduğu araştırıldı. Türkiye, tüm Avrupa ülkelerinden daha uygun fiyatlı çıktı. Peki Avrupa'da elektrikli otomobillerin en pahalıya şarj edildiği ülke hangisi?

Her geçen gün biraz daha büyüyen elektrikli otomobil pazarı ile ilgili çapıcı bir araştırma yapıldı. switcher.ie platformu tarafından gerçekleştirilen çalışma, Avrupa'daki elektrikli otomobil şarj maliyetlerini gözler önüne serdi. Yapılan araştırma, Türkiye'deki elektrikli otomobil kullanıcıları için oldukça sevindirici diyebiliriz. Çünkü Türkiye'deki elektrikli otomobil sahipleri, arabalarını diğer ülkelere kıyasla daha uygun fiyatlardan şarj ediyorlar.

Yapılan araştırma, elektrikli otomobil şarj etmenin en yüksek maliyet yarattığı Avrupa ülkesinin Almanya olduğunu gözler önüne serdi. Burada yaşayan sıradan bir elektrikli otomobil sahibi, aracını şarj etmek için 25,73 euro civarında ödeme yapıyordu. Bu tutar, Türkiye'de ise sadece 4,05 euro olarak ölçüldü. Türkiye, Avrupa'da en ucuza elektrikli otomobil şarj edilebilen ülke olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli otomobil şarj etmenin en pahalıya mâl olduğu ülkeler

Elektrikli otomobil şarjının en pahalı olduğu ülkeler

Ülke Tam şarj fiyatı 100 kilometre menzil için fiyat
Almanya 25,73 euro 7,06 euro
Danimarka 24,56 euro 6,74 euro
İrlanda 24,14 euro 6,62 euro
Belçika 21,62 euro 5,93 euro
Çekya 21,55 euro 5,91 euro
Kıbrıs (Güney) 21,21 euro 5,82 euro
İtalya 20,30 euro 5,57 euro
Lihtenştayn 20,15 euro 5,53 euro
Fransa 19,09 euro 5,24 euro
Finlandiya 17,81 euro 4,88 euro

Elektrikli otomobil şarj etmenin en ucuza mâl olduğu ülkeler

Ülke Tam şarj fiyatı 100 kilometre menzil için fiyat
Türkiye 4,05 euro 1,11 euro
Gürcistan 4,59 euro 1,26 euro
Kosova 4,87 euro 1,34 euro
Bosna Hersek 5,91 euro 1,62 euro
Karadağ 6,55 euro 1,80 euro
Macaristan 6,73 euro 1,85 euro
Sırbistan 7,23 euro 1,98 euro
Arnavutluk 7,50 euro 2,06 euro
Bulgaristan 7,94 euro 2,18 euro
Malta 8,49 euro 2,33 euro

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Avrupa'da elektrikli otomobili en ucuza şarj edebileceğiniz ülke Türkiye. Diğer ülkeler ise daha çok Avrupa'nın güneyinde yer alan yerlerden oluşuyor. 
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Yapılan araştırmanın metodolojisine baktığımızda sadece rakamlar üzerinden hareket edildiğini görüyoruz. Yani alım gücü gibi hususlar, bu araştırma kapsamında değil.

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Kaynak : https://switcher.ie/car-insurance/cost-of-charging-electric-car-europe/
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