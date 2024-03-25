Türkiye'deki İnternet Kafelerin %80'i Kapandı!

Bir dönemler her mahallede olan ve evlerinde bilgisayar olmayanların büyük bir hevesle gittikleri internet kafelerin unutulmaya yüz tuttuğu ortaya çıktı. Hürriyet'e konuşan İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, konuyla ilgili açıklamalarında internet kafe sektörünün bitmek üzere olduğunu açıkladı.
"İnternet kafe sayısı hızla azalıyor. Türkiye genelinde 27 bin internet kafe vardı. Şimdi sayı 5 bine geriledi. Oda kayıtlarına göre son 3 ayda 360 internet kafe işletmesel nedenlerle kapanmış gözüküyor. Aynı dönemde yeni açılan internet kafe sayısı ise sadece 6" diyen İlhan Taşkıran, internet kafe sektörünün bitmesine yol açan başlıca nedenin de akıllı telefonlar olduğunu söyledi. Ayrıca bilgisayar fiyatları ile kira gibi giderlerin de yükselmesi, internet kafelerin kapanmasına yol açmaya başladı.
"Bilgisayar başına maliyet 80 bin TL'ye yükseldi"
İlhan Taşkıran tarafından yapılan açıklamaya göre bir internet kafe kurmak, artık oldukça yüksek bir bütçe gerektiriyor. Yeni esnafın buna yanaşmadığını, eski esnafların ise maliyetleri karşılamakta zorlandığını söyleyen Taşkıran, şu ifadeleri kullandı:
İnternet kafeler ne kadar kazanıyor?
İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, internet kafelerin aylık kazançlarıyla ilgili de konuştu. O konuşma şöyleydi: