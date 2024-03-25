Türkiye'deki İnternet Kafelerin %80'i Kapandı!

İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, Türkiye'de internet kafe sektörünün bitmek üzere olduğunu açıkladı. Taşkıran, ülke genelinde 5.000 civarı internet kafe kaldığını açıkladı.

Bir dönemler her mahallede olan ve evlerinde bilgisayar olmayanların büyük bir hevesle gittikleri internet kafelerin unutulmaya yüz tuttuğu ortaya çıktı. Hürriyet'e konuşan İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, konuyla ilgili açıklamalarında internet kafe sektörünün bitmek üzere olduğunu açıkladı.

"İnternet kafe sayısı hızla azalıyor. Türkiye genelinde 27 bin internet kafe vardı. Şimdi sayı 5 bine geriledi. Oda kayıtlarına göre son 3 ayda 360 internet kafe işletmesel nedenlerle kapanmış gözüküyor. Aynı dönemde yeni açılan internet kafe sayısı ise sadece 6" diyen İlhan Taşkıran, internet kafe sektörünün bitmesine yol açan başlıca nedenin de akıllı telefonlar olduğunu söyledi. Ayrıca bilgisayar fiyatları ile kira gibi giderlerin de yükselmesi, internet kafelerin kapanmasına yol açmaya başladı.

"Bilgisayar başına maliyet 80 bin TL'ye yükseldi"

İlhan Taşkıran tarafından yapılan açıklamaya göre bir internet kafe kurmak, artık oldukça yüksek bir bütçe gerektiriyor. Yeni esnafın buna yanaşmadığını, eski esnafların ise maliyetleri karşılamakta zorlandığını söyleyen Taşkıran, şu ifadeleri kullandı:

İnternet kafeler enflasyona yenildi. Zira bir internet kafe açmak için en az 20 bilgisayarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bilgisayar başına yatırım 15 bin liraya kadar çıktığında sorun yoktu. Ama bu artık 80 bin liraya geldi. Sıfırdan böyle bir yatırımı yapabilecek esnaf kalmadı. Bilgisayarlar 4 yılda bir yenileniyor. Şu an kapanmaların hızlanmasının en büyük nedeni de yenileme dönemi gelen esnafın bu yatırımı gerçekleştirememesi. Bilgisayarlar eskidiği zaman gençler gelmek istemiyor.

İnternet kafeler ne kadar kazanıyor?

İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, internet kafelerin aylık kazançlarıyla ilgili de konuştu. O konuşma şöyleydi:

Şu an İstanbul’da ve Anadolu’nun çoğu bölümünde saatlik ücretler 18-20 lira bandında. Ancak konfor alanı fazla ve teknoloji yatırımı yeni olan dükkânlarda bu ücret 40 liraya kadar çıkıyor. Gaming merkezlerine dönüşenler daha iyi bir yatırım fırsatı sunuyor. Şu an 100 bilgisayarla hizmet veren bir salonun aylık geliri 400 ila 600 bin lira arasında değişiyor.