Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Okyay: Vakalarımız Azalacak

Avrupa ülkelerinin test sayısına oranla vaka sayılarında azama olduğunu belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, "Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1.5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, tüm dünyanın büyük bir salgınla mücadele içinde olduğunu söyledi.

Vaka sayında artışın kaçınılmaz olduğunu belirten Okyay, salgının sağlık sistemine yük getirmeyecek şekilde kontrol altına alınmasının önemine işaret etti. Okyay, Avrupa'da yeni vaka eğrisinin plato çizmeye başladığını vurgulayıp, Avrupa ülkelerinde yapılan her bin testte tespit edilen vaka sayısının azalış gösterdiğini dile getirdi.

'Hastalığın Çaresi Bulaştırma Hızının Düşmesi'

Okyay, salgının Türkiye'de daha geç başladığını ve bu artışın bir an önce baskılanması için mücadele verildiğini ve en kısa zamanda azalma eğrisine geçebilmeyi umut ettiklerini ifade etti.

Okyay, risk grubunu koruyarak aşı bulunana kadar zaman kazanmayı ve sağlık sistemine cevap veremeyeceği bir yük oluşturmamayı hedeflediklerini söyleyerek ekledi: "Bu hastalığın çaresi ya toplumun en az yüzde 60'nın geçirip virüsün bulaş hızının düşürülmesi ya da aşının bulunması gerekiyor."

Prof. Dr. Okyay, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Çin’de baskılama yöntemiyle ilgili sonuçlar, özellikle vaka sayılarının artması, baskılanması ve azalmasıyla belirginleşti. Vaka sayısında çok büyük artış görülen Avrupa'da da şimdi vaka sayıları azalış göstermeye başladı. Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Bu dönemde ölümlerimizin devam ettiğini göreceğiz, eski vakalardan kaynaklı. Avrupa'da görülen rakamlar, bu dönüşümün 1-1.5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor."

Normal Hayata Dönerken Yaşlılara Dikkat

Normale geçiş sürecinin de çok önemli olduğunu ve kademeli şekilde yapılmasının gerektiğini söyleyen Okyay, vaka sayısının artmasının toplumda bu hastalığı geçirmiş ve buna bağışık olan insan sayısının da arttığına dikkat çekti.

Okyay, "Burada önemli olan, geçiş döneminde kimi korumamız gerektiği, kimi önce normal hayata sokup kimi daha çok korumamız gerektiği önemli. Çok açık şekilde yaşlılarımızı korumamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok önemli bir adım attı ve sokağa çıkmalarını kısıtladı. Kademeli şekilde normal hayata geçişin de özellikle yaşlı popülasyonu sakınarak, koruyarak yapılması çok önemli" diye konuştu.