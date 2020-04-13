Bugüne kadar 2 milyona yakın kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm iç hat ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY), 1 Mayıs’tan sonraki tüm uçuşlar için bilet alınabileceğini açıkladı.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan COVID-19 ya da bilinen ismiyle koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında havayolu ulaşımı geliyor. Salgının çapının kısa sürede büyümesi, seyahat sınırlamalarını da beraberinde getirmişti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm yurt dışı ve yurt içi seferlerini durduran firmalardan birisi olan Türk Hava Yolları (THY), yolcularına yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Dünyada en fazla noktaya uçan havayolu firması olan THY, 1 Mayıs'tan itibaren tüm iç hat ve dış hat uçuşlarının satışa açıldığı duyurdu.

THY'nin sitesinde 1 Mayıs'tan sonraki tarihler için bilet rezervasyonu yapabiliyorsunuz

Bugün itibarıyla şirketin resmi internet sitesi üzerinden 1 Mayıs ve sonraki tarihler için bilet rezervasyonu yaptırabiliyorsunuz. Bununla birlikte İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir gibi bazı seferler için 20 Nisan tarihinden itibaren başlayan uçuşlar için bilet satın alınabileceği de söyleniyor.

THY, koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm iç ve dış hat uçuşlarını sırasıyla 20 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerine kadar durdurmuştu. Yukarıda da belirttiğim gibi, şu an şirketin internet sitesinden bu tarihlerden sonraki seferler için bilet satın alınabiliyor ancak THY, salgının yayılma hızına göre yeni kararlar almak durumunda kalabilir.

Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında havayolu ulaşımı geliyor

Türkiye’de THY’nin yanı sıra Pegasus, SunExpress ve Onur Air gibi diğer havayolu firmaları da koronavirüs salgını nedeniyle iç ve dış hatlardaki tüm uçuşlarını kapatma kararı almıştı. Şimdilik bu firmalardan uçuşların tekrar ne zaman açılacağına yönelik bir açıklama gelmiş değil.

ABD merkezli danışmanlık şirketi Kearney, geçtiğimiz hafta yayınladığı raporunda, Türkiye’deki havayolu şirketlerinin sert şekilde küçüleceği öngörüsünde bulunmuştu. Havayolu şirketlerinin seyahat sınırlamalarından olumsuz etkilendiğinden söz edilen raporda, sektörün 2020 yılında 100-120 milyon dolar gelir kaybı yaşayabileceği belirtilmişti.