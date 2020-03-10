Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Türkiye'nin müşteri hizmetlerini en iyi gerçekleştiren marka oldu. Şikayetvar.com tarafından yapılan bir anket sonucunda bu ödülü almaya hak kazanan Huawei, ödülün gurur verici olduğunu açıkladı.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, ülkemizin müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu. Çinli şirketin dönemlerde akıllı telefon satışlarında düşüş trendi gösterdiği düşünüldüğünde bu ödül oldukça önemli.

Şikayetvar.com tarafından yapılan bir anket sonucunda Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, cep telefonu kategorisinde özellikle tüketicilerin gözünde oldukça değerli olan bu ödüle layık görüldü.

Şikayetvar.com, Türkiye'de aktif olarak kullanılan ve tüketicilerin, şirketlerle yaşadığı problemleri paylaştığı bir platform. Platform şimdi, 400 binden fazla kullanıcısına sunduğu bir anket kapsamında "Müşteri Deneyim Endeksi" oluşturdu. Şikayetvar.com kullanıcıları, katıldıkları ankete verdikleri oylarla Huawei'yi bir numaraya taşıdılar. Bu birincilik, Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu'na "Diamond" olarak isimlendirilen ödülü kazandırdı.

Konuya ilişkin açıklamalar, Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Servis Müdürü Emre Tanrıöver'den geldi. Tanrıöver, müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve aldıkları bu ödülün kendileri için gurur verici olduğunu açıkladı. Kendilerini bu ödüle layık gören herkese teşekkür ettiklerini belirten Tanrıöver, müşterilerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.