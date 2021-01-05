BTK tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu, 2020 3. çeyrek itibarıyla Türkiye'deki mobil ve geniş bant internet abone sayısını ortaya çıkardı. Buna göre Türkiye'deki mobil abone sayısı, ülke nüfusuna yaklaşmış durumda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 2020 yılı 3. çeyrek itibarıyla haberleşme sektöründe Türkiye’de yaşanan gelişmeler, gelirler ve abone sayıları gibi önemli bilgileri içeren “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”dan dikkat çekici veriler paylaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ve yayımlanan rapora göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de hizmet veren operatörlerin toplam geliri 20 milyar TL’yi aştı. Aynı çeyrekte operatörlerin toplam yatırımları ise 4,4 milyar TL’yi bulmuş durumda.

2020 3. çeyrekte operatörlerin toplam gelirleri ve yatırımları

BTK tarafından yetkilendirilen toplam 452 şirketin verilerine göre Türkiye’deki mobil abone sayısı, 82,8 milyona, mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99,6’ya yükselmiş durumda. Ülkemizdeki en güncel mobil bağlantı teknolojisi olan 4.5G’yi kullanan abone sayısı ise 76,5 milyon olarak açıklandı.

2020 3. çeyrek toplam mobil ve 4.5G abone sayıları

BTK’nın hazırlamış olduğu rapora göre 2020’nin üçüncü çeyreğinde M2M (makineden makineye) abone sayısı 6,1 milyonu geçti. Yine aynı rapora göre operatörlerin numara taşıma hizmetinden geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde 3,3 milyon mobil abone faydalandı. Numara taşıma hizmeti kullanıma sunulduğundan bu yana toplam kullanım ise 147 milyonu bulmuş durumda.

2020 3. çeyrek toplam geniş bant internet abone sayısı

2020 3. çeyrek itibarıyla Türkiye’deki toplam geniş bant internet abone sayısı ise 80,9 milyona ulaşmış durumda. Bu geniş bant internet abonelerinden 65 milyonunu mobil aboneler oluştururken; 15,8 milyon da sabit abone bulunuyor. (0,1 milyonluk fark, küsuratların toplamından kaynaklanıyor)