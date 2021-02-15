TUA Başkanı'ndan Gelen Eleştirilere Karşı Açıklama

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay programı ile ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Türkiye'nin ilgilenmesi gereken daha ciddi problemleri var gibi eleştirileri kabul etmeyen Yıldırım, ülkemizin uzayda var olmak zorunda olduğunu, roket motoru, uydu ve altyapı gibi geliştirmelerin ülkeyi daha iyi bir konuma getireceğini belirtti.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, geçtiğimiz hafta açıklanan Türkiye’nin uzaya çıkma programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin uzaya çıkmaktan daha ciddi problemleri var gibi eleştirilere cevap veren Yıldırım, ülkemizin uzayda var olmak zorunda olduğunu, yakın zamanda uzaya çıkmazsak diğer ülkelerden geri kalacağımızı ve bu yüzden de Türkiye’nin gelişemeyeceğini dile getirdi.

Hem 2023 hem de 2028 planları hakkında konuşan Yıldırım, 2023 yılında yapılacak görev için yörüngeye Türkiye’nin kendi imkanlarıyla çıkmayacağını, bu işin uluslararası bir iş birliği sonucunda gerçekleşeceğini dile getirdi. Yapılan açıklamaların arasında, 2028 yılında gerçekleşecek görevin hangi aşamalardan oluşacağı da yer aldı.

Türkiye, 2023’deki görev için kendi imkanlarını kullanmayacak

Yıldırım, 2023 yılına kadar Türkiye’nin yeteri imkanları sağlamayacağını dile getirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Belki 2023'te de olmayacak belki 2025'te de olmayacak. Daha sonrasında bunu hedefliyoruz. Dolayısıyla bu safhayı bu zincirin bu ilk halkasını uluslararası iş birliği ile yapacağız. Bu kabiliyete sahip olan bir ülkeyle iş birliği yaparak bizi, aracımızı yakın yörüngeye çıkarmalarını sağlayacağız.”

2028 yılının sonuna kadar insansız uzay aracını Ay’ın yüzeyine indirmek istediğini belirten Yıldırım, bu aşama zincirinin toplamda 7 halkadan oluşacağını dile getirdi. Yapılan açıklamaya göre ilk aşamada yerli uzay aracının Dünya yörüngesinin dışına çıkması, ikinci aşamada ise roket motorunun ateşlenmesi sağlanacak. Yıldırım, diğer aşamalar için şu planları açıkladı; "3'üncü halka bu ateşlemeden sonra alınan ivmeyle Ay'a doğru bir yörünge takip ederek ulaşılması. 390 bin kilometre yol katedilecek ve 3 gün sürecek. 4'üncü aşama Ay'ın yörüngesine girilmesi. 5'inci aşama Ay'a yumuşak iniş yapılması. 6'ncısı Rover'ın indirilmesi. 7'ncisi Rover'ın topladığı bilgilerin ülkemize aktarılarak değerlendirilmesi."

“Kendi roket motorumuz neredeyse hazır”

Başkan Yıldırım, 2028 yılında gerçekleşecek görevde kullanılmak üzere geliştirilen yerli roket motorunun neredeyse hazır olduğunu, fırlatma testlerine bizzat kendisinin katıldığını belirtti. Ay’ın yüzeyine 2023 yılında sert iniş, 2028 yılında ise yumuşak iniş yapacaklarını dile getiren Yıldırım, ilk inişten alınan veriler doğrultusunda roket motorunun daha kapsamlı ve güvenli bir şekilde geliştirileceğini açıkladı.

Yıldırım, her iki iniş için de şu ifadeleri kullandı; “3 günlük bir sefer yapılacak. Bu sefer esnasında uzay aracımız yerden kontrol edilecek. Ay'a varıldığında, Ay'ın yörüngesine girilmeden bir sert inişe yönlenecek. Bunu şöyle izah edebiliriz. Bu iniş takımları açılmayan bir uçağın yer inmesi gibi düşünülebilir. Araç hasar görecektir, kırılacaktır. Bilerek yapılmış bir sert iniş. Biz de ilk seferde bunu yaparak o safhaya kadar olan süreci kontrol etmiş olacağız. Tecrübe kazanmış olacağız. Böylece 2028'deki misyona hazırlık yapmış olacağız.”

"Uzayda olmak mecburiyetindeyiz"

Türkiye’nin uzayda var olmak zorunda olduğunu belirten Yıldırım, bundan sonra Dünya’da olacak her şeyin uzaydan yönetileceğini, bu yüzden de uzaya gitmek için biraz geç kaldıklarını ve bundan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Yeni uyduların, uzay roketlerinin ve geliştirilen altyapıların Türkiye’nin kalkınmasını sağlayacağını dile getiren Yıldırım, açıklamasında şu sözlere de yer verdi; “Şöyle eleştiriler de alınıyor. 'Ülkemizin başka ihtiyacı yok mu? Fakir insanlarımız var' diyenler oluyor. Bunun bununla hiçbir ilgisi yok. Uzayda olmazsak esas biz fakirleşmeye mahkumuz. Önümüzdeki dönemde hep aşağıya gideceksiniz. Çünkü Dünya'da olacak her şey uzaydan yönetilecek, uzaydan kontrol edilecek, müdahale edilecek. Her şey uzaydan olacak. Keşke daha evvel başlasaydık.”