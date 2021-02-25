TUSAŞ'ın Elektrikli ve İnsansız Helikopterinden İlk Görüntü

TUSAŞ'ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı ifade edilen elektrikli ve insansız taarruz helikopterinin ilk görüntüleri paylaşıldı. Pek çok ilke sahne olması muhtemel helikopter, modern ve karizmatik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), önümüzdeki günlerde sürpriz bir lansman gerçekleştirerek tamamen elektrikli ve insansız bir taarruz helikopteri tanıtacak. Şu an için detaylı bilgi paylaşılmayan söz konusu helikopterin ismi dahi açıklanmamış durumda ancak DefenseHere adlı Twitter hesabı, pek çok ilki bünyesinde barındırması muhtemel aracın ilk görüntülerini paylaştı.

“TUSAŞ’ın ilerleyen günlerde açıklayacağı büyük sürprizi ilk kez görüntülendi. Platformun, Türk savunma sanayiinde ilkleri getirecek çok sayıda özelliği bulunuyor.” açıklamasıyla paylaşılan fotoğrafta son derece modern ve etkileyici bir helikopter görünüyor.

Baştan sona siyah renkli bir gövdeye sahip olan taarruz helikopteri, turuncu renkli tasarım detaylarına sahip ancak bu görünümün, helikopterin gerçek tasarımını gizleyen bir kamuflaj olması muhtemel. Gövdenin arka kısmında “Ülkemize”, pervanelerin hemen altında “Turkish Aerospace”, önünde ise “T629” yazısı bulunuyor.

Helikopterin önünde ve yanında bulunan turuncu renkli çıkıntılar, uzaktan kontrol ve hedefleme için gerekli kameraları barındırıyor. Gövdenin üst kısmındaki geniş kısmın ise elektrikli motora ait olduğu tahmin ediliyor. Yine de bu elektrikli ve insansız araç ile ilgili daha fazla bilgi için gerçekleştirilecek lansmanı beklemek gerekiyor.

TUSAŞ'ın elektrikli ve insansız taaruz helikopterinin fotoğrafları