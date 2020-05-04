Twilight’ın Yazarı, Devam Kitabı Midnight Sun’ı Duyurdu

Dünya çapında pek çok hayranı olan ve satış rakamları milyonlarla ifade edilen Twilight serisi, uzun bir aradan sonra geri dönüyor. Serinin yazarı Stephenie Meyer, devam romanı olan Midnight Sun’ı duyurdu.

Dünya çapında çok satan kitaplardan olan ve filme de uyarlanan Twilight serisi, ülkemizde Alacakaranlık adıyla yayınlanmıştı. Serinin son kitabı olan Breaking Dawn, 10 yıldan uzun bir süre önce kitapçıların raflarında yerini almıştı.

Serinin yazarı olan Stephenie Meyer, Twilight’ın geri döneceğini duyurdu. Yeni kitap, Midnight Sun adıyla piyasaya çıkacak. Serinin hayranlarının uzun süredir beklediği kitap, olayları Bella Swan’ın yerine Edward Cullen’ın bakış açısından anlatacak.

Yeni kitap bu yıl raflarda olacak:

Midnight Sun kitabının bu yılın ilerleyen dönemlerinde raflarda olacağını belirten Meyer bir de tarih verdi. Yazara göre kitap, 4 Ağustos’ta piyasada olacak. Yani serinin hayranlarının birkaç ay daha beklemesi gerekecek. Kitabın açıklanmasıyla birlikte kapak görselleri ve kapak üstü sinopsisi de ortaya çıktı. Kitapta yer alan ifadeler şöyle:

“Bu unutulmaz hikâye, Edward’ın gözünden anlatılırken yeni ve kesinlikle karanlık bir dönüş yapıyor. Güzel, gizemli Bella'nın vampir olarak geçirdiği ömrü hem en ilgi çekici hem sinir bozucuydu. Edward’ın geçmişi ve karmaşık iç düşünceleri hakkında yeni, büyüleyici detaylar öğrenirken bunun neden hayatını tanımlayan çekişme olduğunu da anlıyoruz. Hayatını tehlikeye attığını bilirken nasıl Bella’ya aşık olmasına izin verebilirdi ki?”

“Midnight Sun’da Stephenie Meyer bizi milyonlarca okuyucu toplayan dünyaya geri götürüyor ve bize, klasik Hades ve Persephone mitinin üzerine çizilmiş, derin zevkler ve ölümsüz aşkın yıkıcı sonuçları üzerine epik bir roman sunuyor.”

Midnight Sun, 12 yıl gecikti:

Normalde Midnight Sun’ın çıkışı 2008 yılında olacak ve Twilight Saga’ya nokta koyacaktı ancak kitabın taslakları internete sızdı ve Meyer bu yüzden projenin fişini çekti. Hayranlar, 12 yıl boyunca açıklama yapılmamasından dolayı umutlarını büyük oranda kaybetmişti.

Daha önce The Divergent serisi de benzer bir yol izlemiş ve ana hikâyenin sona ermesinin ardından hikâyeyi bir de romantik ilginin üzerinde toplandığı karakterin gözünden anlatmıştı. Twilight’a ek olarak bu yıl The Hunger Games’in de bir devamı gelecek.