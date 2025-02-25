Rusya'da bir mahkeme, Twitch'e çok ağır bir ceza kesti. Twitch avukatlarına göre istenen para, dünyadaki tüm paralardan çok daha fazla. İşte için içine Türkiye'nin de girdiği olayın detayları...

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, Rusya'da çok ilginç bir mesele ile gündem oldu. Bir oligarkın oğlu, hesabını banladığı gerekçesiyle Twitch'i çok büyük bir cezaya çarptırdı. Twitch avukatlarına göre istenen para, dünyadaki tüm paralardan çok daha büyük. Ancak tutarın ne olduğunu hesaplayan kimse yok.

Twitch'e dava açan isim, daha çok Likkrit olarak bilinen Kirill Konstantinovich Malofeyev. Bu davanın nedeni ise Twitch hesabının banlanmış olması. Hesabın neden banlandığı bilinmiyor ancak Likkrit ve avukatları, banlamanın haksız olduğunu savundular. Ancak Twitch, davaya rağmen Likkrit'in hesabını yeniden aktif hâle getirmedi. Hâl böyle olunca Rusya'daki mahkeme, Twitch'i her gün için 100 bin ruble (yaklaşık 1.140 dolar) cezaya mahkum etti. Üstelik bu ceza, her hafta ikiye katlanıyordu.

League of Legends oyuncusu, işin içine Türkiye'yi de dahil etti

Likkrit, 2022 yılında açtığı davadan bir sonuç elde edemeyince bu kez Türkiye'ye geldi ve burada Amazon'a bir dava açtı. 2023 yılında açılan icra davasının detaylarına ilişkin açıklama yapılmadı ancak Amazon Türkiye, bu davayı önemsemedi. Hatta Twitch, bu davaya ilişkin bir açıklama yaptı ve anlaşmazlığın Likkrit ile Twitch arasında olduğunu, davanın da geçersiz olduğunu açıkladı.

Bu olayın nasıl sonuçlanacağını kimse bilmiyor. Ancak hemen bir hatırlatma yapalım. Bir süre önce de yine bir Rus mahkemesi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ı 20 desilyon dolar (20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000) ceza kesmişti. Rusya, bu hamle ile Google'a "çökmeye" çalıştı ancak elbette bir sonuç alamadı. Rusya ile ABD'nin arası yavaş yavaş düzeliyorken Twitch olayı da bir şekilde kapanıp gidecektir.