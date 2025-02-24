Twitch, yasaklama kurallarında değişiklik yaptığını açıkladı. Bu değişikliklerle kalıcı banlama uygulaması büyük oranda tarih oldu. Ancak tartışmalar da beraberinde geldi.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ban süreçlerine ilişkin yeni kararlar aldığını açıklayan Twitch yönetimi, süresiz banlama uygulamasını büyük oranda kaldırmış gibi görünüyor.

Twitch'in açıklamasına göre yayımcılar, artık ihlal seviyelerine göre cezalandırılacaklar. Bu bağlamda; nefret içeren davranışlar gibi daha yüksek seviyeli ihlaller, birkaç yılı bulabilen cezalarla sonuçlanacak. Ancak yayım sırasında oyun oynarken hile yapan oyuncular, artık daha az ceza alacaklar. Twitch, bu tür cezaları "düşük ciddiyetli" olarak sınıflandıracak ve 24 saat askıya alma gibi cezalar verebilecek.

Hile yapmak, ne zamandan beri düşük ciddiyetli?

Twitch'in aldığı karar, kullanıcılar arasında huzursuzluk yaratmış durumda. Zira yeni politika değişiklikleri ile içerik üreticiler, oyun içi hileye teşvik edilmiş olacaklar. Neticede hile yapan ve Twitch algoritmasına takılan bir yayımcı, en fazla 90 gün içerisinde üzerindeki cezadan kurtulmuş olacak. Oyunseverler, bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorlar.

Bu arada; Twitch hesabı çoktan süresiz banlanmış olan kullanıcılar, bu politika değişiminden büyük oranda etkilenmeyecekler. Yani hesaplar kapalı kalmaya devam edecek. Ancak içerik üreticiler, yasağın kalkması için Twitch'e başvuru yapabilecekler. Ancak bu başvuru için yasaklamanın üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekecek.