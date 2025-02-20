Twitch'e Yayıncıları Üzecek Yeni Bir Sınırlama Geliyor

Twitch'in yaptığı yeni bir düzenleme ile birlikte kullanıcılar yalnızca 100 saate kadar yayın kaydı depolayabilecek.

Twitch, depolama maliyetlerini düşürmek amacıyla arşivlenen içerikler için yeni bir kısıtlama getiriyor.

19 Nisan’dan itibaren, yayıncıların öne çıkanlar ve yayın tekrarı yüklemeleri için toplam 100 saatlik bir depolama sınırı olacak. Bu sınırı aşan içerikler, en az görüntülenenlerden başlayarak otomatik olarak silinecek.

100 saat aşıldıktan sonra yayın kayıtları silinecek

Platform, bu değişikliğin öne çıkan içeriklerin keşif ve etkileşim sağlamada etkili olmaması nedeniyle yapıldığını belirtiyor. Yine de Twitch'in devasa bir bulut altyapısına sahip olan Amazon’a ait olması, yayıncıların bu karara tepki göstermesine neden olmuş durumda.

Yeni kural klipleri etkilemeyecek ancak özellikle speedrun deneyen yayıncılar gibi adını tarihe yazdırmaya çalışanlar için bu karar problem yaratabilir. Öyle ki birçok rekor denemesi bugüne dek Twitch’te öne çıkanlar olarak saklanıyordu.

Twitch, kullanıcılara içeriklerini yönetebilmeleri için yeni bir depolama takip aracı sunacağını belirtiyor. Kullanıcılar bu araç üzerinden hangi kaydın ne kadar depolama alanı kapladığını görebilecek.