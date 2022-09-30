Yayın platformu Twitch, gönderdiğiniz mesajları sohbetin en tepesine sabitlemenizi sağlayan özelliğini duyurdu. 2.5 dakika mesaj sabitlemek için sadece(!) 100 dolar ödemeniz gerekecek...

Günümüzün en popüler canlı yayın platformu Twitch, her ne kadar içerikleriyle eleştiriliyor olsa da her gün dünya çapında milyonlarca izleyiciye ev sahipliği yapıyor. İçerik üreticilerinin bağış ve bit gibi yollarla para kazandığı platform, bugün garip bir özelliğiyle karşımıza geldi.

Twitch’in sadece seçili bazı kanallarda izleyicilerin gönderdiği mesajı belirli bir süreliğine en tepede sabitlemesini sağlayan bir özellik test ettiği duyuruldu. Üstelik bu sabitleme özelliği, atılan bağışlar ya da bitlerden bağımsız ödenecek bir ücret ile kullanılabiliyor.

30 saniye mesaj sabitlemek 5 dolar!

“Elevated Chats” olarak isimlendirilen test aşamasındaki özellikte kullanıcılar, bir mesaj yazarak bu mesajın, sohbet penceresinin en tepesinde gözükmesini sağlıyor. Fakat mesajın sabitlenmesi için istenen ücret ise şimdiden fazlasıyla konuşulacak gibi:

30 saniye sabitlemek için 5 dolar

1 dakika sabitlemek için 10 dolar

1 dakika 30 saniye sabitlemek için 25 dolar

2 dakika sabitlemek için 50 dolar

2 dakika 30 saniye sabitlemek için 100 dolar

İzleyicilerin mesaj sabitlemek için ödediği ücretin %70’i içerik üreticilerine gönderilecek. %30’luk kısım ise Twitch’in komisyonu olacak.

Özellik herkesin kullanımına açıldığında fiyatların gerçekten de bu kadar yüksek olup olmayacağı bilinmiyor. Tabii bu fiyatlar, yerel para birimlerine göre de ayarlanacak. Fakat mesaj sabitlemenin fiyatı, şu anda sadece dolar cinsinden belirlenmiş ve kullanıma sunulmuş durumda.