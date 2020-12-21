Bir Twitch yayıncısının canlı yayın sırasında gerçekleştirdiği ayna numarası, kısa sürede viral oldu. Yalnızca 1000 takipçisi bulunan kanalın videosu on binlerce kez izlendi.

Dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından bir olan Twitch’te standart sohbet ya da oyun yayınlarından farklı içerikleri genelde sadece “büyük” yayıncılarda görebiliyoruz. Ancak Turkee Durkee adlı bir Twitch kanalı, düşük bütçelerle de farklı ve eğlenceli içerikler üretilebileceğini kanıtlar nitelikte.

Yeşil perde kullanarak çeşitli optik oyunlar(!) gerçekleştiren Turkee Durkee’nin bir yeşil perde, ayna ve hızlı bir sahne geçiş kullanarak gerçekleştirdiği son numara, henüz yalnızca 1000 takipçisi olan kanalın viral olmasını sağladı. Numarayı açıklamadan önce; buraya tıklayarak Turkee Durkee’nin viral videosunu izleyebilirsiniz.

Videonun başlangıcında yayın olağan akışında devam ederken küçük bir atlama gerçekleşiyor ve bu andan itibaren aynadaki yansımanın da hareket edip konuştuğu bir video izlemeye başlıyoruz. Video son erdiğinde bir atlama daha gerçekleşiyor ve Turkee Durkee, arkasını dönerek aynayı alıp götürüyor.

Ancak bu numara, Turkee Durkee’nin viral olan tek Twitch videosu değildi. Nispeten küçük bir kanala sahip olan yayıncı, daha önce de yeşil perdeden faydalanarak yayınında eğlenceli anlar ortaya koymuştu. Turkee Durkee’nin kendi yayınını basarak kendini vurduğu ve kendi yayınına kendi olmadan devam ettiği(!) viral videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Twitch yayıncılarına toplamda 30.000 TL bağışta bulunduğumuz video