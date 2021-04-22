Sosyal medya fenomeni Reynmen'in 377 bin takipçisi bulunan Twitter hesabı, henüz bilinmeyen bir nedenle askıya alındı. Reynmen, söz konusu gelişmeyi Instagram'dan paylaştığı bir hikaye ile duyurdu.

Türkiye'nin en popüler sosyal medya fenomenlerinden biri olan Yusuf "Reynmen" Aktaş'ın Twitter hesabı, henüz bilinmeyen bir sebep ile askıya alındı. Reynmen, hem kendisini hem de takipçilerini şaşırtan bu gelişmeyi 7,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile duyurdu.

Twitter hesabının askıya alındığını gösteren ekran görüntüsünü paylaşarak "Nasıl ya?" yazan Reynmen, hesabın neden askıya alındığı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. An itibarıyla Reynmen'in Twitter profil sayfasını açtığımızda hala "Hesap askıya alındı" uyarısını ve "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" açıklamasını görüyoruz.

Reynmen'in Instagram Hikayeler'de paylaştığı ekran görüntüsü

Geçtiğimiz haftalarda benzer bir durum Türkiye'nin en popüler YouTuberlarından Enes Batur'un başına gelmişti. Yıllar önce yayınlamış olduğu bir video yüzünden YouTube'dan ceza yiyen Enes Batur'un kanalına yeni video yüklemesi yasaklanmıştı.