Twitter Blue, Android kullanıcıları için de en sonunda kullanılabilir oldu. Fakat beklenmeyen bir sürprizi de beraberinde getirdi.

Ekim ayında başa geçen Elon Musk ile büyük bir değişime uğrayan Twitter, bugün yeni bir sürprizle daha bizi karşıladı. Daha önce yalnızca iOS kullanıcılarının faydalanabildiği ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue, Android kullanıcılarına da açıldı.

Fakat Twitter, Android kullanıcılarına sunacağı Twitter Blue’nun fiyatına zam yaptı. Bugüne kadar Android’de 8 dolar ve iOS’ta 11 dolar olarak gözüken abonelik ücreti, Android için de 11 dolara yükseltildi.

Peki Twitter neden böyle bir karar aldı?

Şirket, Android kullanıcıları için Twitter Blue fiyatlarında yaptığı zam hakkında bir gerekçe sunmadı. Fakat tahminler, tıpkı Apple’ın App Store’u için geçerli olduğu gibi Google’ın Play Store’undaki komisyondan da kaçmak yönündeydi.

Bir diğer deyişle Twitter, uygulama mağazalarına ödeyeceği komisyonu kullanıcılara ödetiyor. Zira Twitter’ın masaüstü sürümünden Blue aboneliği alanlar, halen 8 dolarlık ücretle karşılaşıyor.

Twitter Blue hangi ülkelerde kullanılabiliyor?

Kullanıcılara mavi tik rozeti ve uzun videolar yükleme gibi avantajlar sunan Twitter Blue, şu anlık yalnızca ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da kullanılabiliyor.